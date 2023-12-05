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Resmi: Trackhouse Racing, 2024'te RNF'nin yerine MotoGP'ye girecek!

Amerikalı Trackhouse Racing, 2024 yılında Aprilia'nın uydu takımı olarak MotoGP gridine katılacağını açıkladı.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Justin Marks, Trackhouse Racing Team Aprilia sunumu

Dorna Sports, 2023 MotoGP sezonunun sona ermesinin ardından, RNF'nin 2024 yılından itibaren seriye katılmasına izin vermeyeceğini duyurmuştu.

Açıklamaya göre RNF, MotoGP ile yapılan anlaşmayı birden fazla kez ihlal etti ve MotoGP'nin imajını olumsuz etkiledi.

Bu, RNF'in çoğunluk hissedarı olan CryptoDATA'nın başta ana sponsoru olduğu Avusturya GP olmak üzere, tedarikçiler ve çeşitli taraflara olan birikmiş borçlarıyla ilgiliydi.

Autosport  daha sonra RNF'in MotoGP'deki yerini Trackhouse Racing'in alacağını öğrenmişti.

Justin Marks ve müzisyen Pitbull'un sahibi olduğu Trackhouse Racing,  NASCAR'da yarışıyor ve şimdiye kadar Cup Series'de beş zafer elde etti.

Trackhouse Racing Team Aprilia sunumu

Fotoğraf: MotoGP

Trackhouse Racing Team Aprilia sunumu

Takım bu yılın başlarında MotoGP padoğunu ziyaret ederek gride katılma olasılığını değerlendirmiş ve seriye girişi için 2025 yılını planlamıştı.

Ancak CryptoDATA RNF tarafında yaşananlar, Trackhouse'un MotoGP'ye geçişini hızlandırdı.

Salı günü planlarını resmen açıklayan Trackhouse, esasen eski RNF ekibini ve personelini devralacak ve Aprilia ile sözleşmesi olan Miguel Oliveira ve Raul Fernandez ile yarışacak.

Motorsport.com, Trackhouse'un Aprilia ile RNF'ye kıyasla daha yakın ilişkiler kuracağını ve İtalyan üreticinin Trackhouse sürücülerinden biri için üçüncü bir fabrika motosikleti sağlayacağını öğrendi.

Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO, Razlan Razal, RNF MotoGP Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO, Razlan Razal, RNF MotoGP Racing

 

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