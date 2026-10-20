MotoGP Avustralya GP

Resmi: Toprak Razgatlıoğlu, 2026 MotoGP sezonunun kalanında yarışamayacak!

Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonucu omzundan sakatlanan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ameliyat olacak ve sezonun kalan yarışlarını kaçıracak.

Téha Courbon Zeynep Taş

Yayın tarihi: 20 Eki 2026 08:08

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Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'daki yarış hafta sonunda omzundan ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Son tıbbi değerlendirmeler, en iyi iyileşme koşullarının sağlanabilmesi için cerrahi müdahale gerektiğini doğruladı.

Yapılan kontrollerin ardından ameliyatın 26 Ekim'de Milano'da gerçekleştirilmesine karar verildi. Toprak, operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine odaklanacak ve bu nedenle Phillip Island'da düzenlenecek Avustralya Grand Prix'sinde ve 2026 MotoGP sezonunun son dört yarışında mücadele edemeyecek.

Yamaha'nın, Toprak'ın yokluğunu telafi etmek için önümüzdeki yarışlarda test sürücüsü Augusto Fernández'e görev vermesi bekleniyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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