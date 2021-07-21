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MotoGP / Tayland GP Haberler

Resmi: Tayland MotoGP yarışı iptal edildi

Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

MotoGP Tayland Grand Prix'si, mevcut COVID-19 salgını nedeniyle üst üste ikinci yılda da iptal edildi.

Resmi: Tayland MotoGP yarışı iptal edildi

Bu ayın başlarında Philip Island yarışı MotoGP takviminden çıkarıldı ve yerini 5-7 Kasım tarihleri için Portimao'da ikinci bir yarış aldı. 

Başlangıçta Tayland MotoGP yarışının iptal olmayacağı söylenmişti ama 15-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak yarışın arka arkaya ikinci kez iptal edildiği doğrulandı.

MotoGP yetkilileri mümkün olan en kısa sürede güncellenmiş yeni bir takvimi yayınlayacağını ve yarışın yerini şu anda düşünülen bir başka yarışın alacağını belirttiler.

MotoGP'den yapılan açıklamada, "FIM, IRTA ve Dorna Sports, 15-17 Ekim tarihleri ​​arasında Chang Uluslararası Pisti'nde yapılması planlanan Tayland Grand Prix'sinin iptal edildiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyor."

"İlgili tüm tarafların ortaya koyduğu çabaya rağmen, mevcut COVID-19 salgını ve bunun sonucunda ortaya çıkan kısıtlamalar yarışın iptal edilmesini zorunlu kıldı."

"FIM MotoGP Dünya Şampiyonası, 2022'de son derecede tutkulu Buriram taraftarlarının önünde yarışmayı sabırsızla bekliyor."

"Şu anda takvimdeki yerini alması için bir başka yarış değerlendiriyor ve bu konudaki güncellemeler mümkün olan en kısa sürede yayınlanacak." denildi.

Tayland GP'nin iptaliyle beraber, Circuit of the Americas'taki (1-3 Ekim) yarışıyla Sepang'daki Malezya yarışı (22-24 Ekim) arasında üç haftalık bir boşluk oluşacak.

Bu yıl şimdiye kadar Finlandiya, Japonya ve Avustralya MotoGP yarışları iptal edilmişti.

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