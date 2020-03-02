Resmi: Tayland MotoGP yarışı ertelendi!

Tayland Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, Tayland MotoGP yarışının koronavirüs salgını nedeniyle erteleneceğini açıklamıştı.

Bu haberden kısa bir süre sonra FIM ve serinin organizatörü Dorna, 20-22 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan yarışın Coronavirüs nedeniyle gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

8 Mart'ta koşulması planlanan 2020 MotoGP sezonunun açılış yarışı Katar Grand Prix'si, Coronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. Ancak Tayland GP'nin iptal edilmesi yerine ertelenmesine karar verildi.

Katar'da Moto2 ve Moto3 yarışları gerçekleştirilecek, fakat Tayland GP'nin yapılması planlanan 20-22 Mart tarihlerinde herhangi bir MotoGP yarışı düzenlenmeyecek.

FIM ve serinin organizatörü Dorna tarafından yapılan açıklamada, "Devam eden Coronavirüs salgını nedeniyle Tayland GP'sini erteleme kararı alındı."

"Küresel Coronavirüs salgını gelişmeye devam ettiği için Tayland hükümeti, OR Tayland Grand Prix'sinin orijinal tarihinde tutmanın imkansız olduğunu bildirdi. Bu nedenle FIM, IRTA ve Dorna, 22 Mart'ta Buriram'da yapılması planlanan etkinliği erteledi."

"FIM, IRTA ve Dorna şu anda yarış için alternatif bir tarihin mümkün olup olmadığını değerlendiriyor. Diğer güncellemeler en kısa zamanda paylaşılacak."

Tayland GP'nin ertelenmesi, MotoGP sezonunun 3-5 Nisan'da Austin, COTA pistinde başlayacağı anlamına geliyor.