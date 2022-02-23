Resmi: Suzuki takım patronluğu görevine Livio Suppo'yu getirdi

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2020 takımlar ve sürücüler şampiyonu Suzuki, geçtiğimiz sene Davide Brivio'nun takımdan ayrılmasından bu yana bir takım patronu arayışı içindeydi. Brivio, 2013'te takıma katılmış ve geçtiğimiz sene Alpine takımıyla Formula 1'e giriş yapana kadar görevini sürdürmüştü.

Brivio'nun 2021 sezonu öncesinde takımdan ayrılması sonucu Suzuki takımın yönetimini Shinichi Sahara liderliğinde yedi kişilik bir komiteye bırakmıştı.

Ancak takım patronluğu görevini kimsenin üstlenmemesi sonucu takım içinde huzursuz bir ortam oluştu. Sahara ise sezon sonunda bu görevin kendisi için fazla olduğunu kabul etti.

Alpine'de işlerin Brivio'nun istediği gibi gitmediği biliniyordu, bu nedenle Suzuki Brivio'nun dönüş ihtimalini düşünerek yeni bir takım patronuyla anlaşmak için acele etmiyordu. Fakat Brivio'nun Alpine takımında yeni bir role getirilmesi sonucu Suzuki büyük bir darbe aldı. Bu ayın başlarında da takım içinden bir yönetici "takım patronu arayışının beklediklerinden uzun sürdüğünü" itiraf etmişti.

Fakat bugün yapılan açıklamayla birlikte Suzuki'nin uzun süreli bekleyişi sona erdi. Takım, eski Repsol Honda takım patronu Livio Suppo ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Suppo'nun ismi bir süredir bu pozisyon için anılıyordu ve bu sabah Suzuki yönetimi atamayı onaylayarak Suppo'yu göreve getirdi.

Suppo Casey Stoner'ın şampiyon olduğu 2007 sezonunda Ducati takım patronuydu. 2010'da "pazarlama ve iletişim direktörü" olarak Repsol Honda'ya geçti, 2013'te ise takım patronluğuna getirildi.

Suppo, Alberto Puig'in takım patronu olmasıyla birlikte 2017 sezonunda bu görevi bıraktı.

Yeni takım patronu, Sahara'nın teklifinin "tam zamanında geldiğini" söyledi ve uzun bir aradan sonra MotoGP padoğuna dönmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Suzuki

"Suzuki Ecstar'ın takım patronu olmaktan ötürü gurur duyuyorum, ayrıca dört yılın ardından MotoGP'ye geri döndüğüm için de mutluyum."

"Suzuki'nin bu büyük proje için beni görevlendirmiş olması onur verici. Benim için böyle tarihi bir markanın bir parçası olmak zorlayıcı bir meydan okuma olacak. 2020'de, 100. yıllarında şampiyon olmuş bir markadan bahsediyoruz."

"Ayrıca Alex Rins ve Joan Mir gibi iki yetenekli sürücüyle çalışacak olmak da benim için güzel bir fırsat. İki sürücü de şampiyonluk için savaşabileceklerini kanıtlamış isimler."

"Sahara-san'ın teklifi tam zamanında geldi. Elektronik motosiklet firmamla ilgili işlerle uğraşıyordum, fakat diğer yandan MotoGP padoğunu çok özlemiş ve dönmeye hazır hissediyordum."

"Kariyerim boyunca yarışlar benim hayatımın değişmez bir parçası oldu. Tecrübemle Suzuki Ecstar'a yapabileceğim tüm katkıyı yapmak istiyorum."

"Mükemmel bir takım olduklarını biliyorum, fakat işin özünde onlar da bir grup insan, bu nedenle tecrübemin hedeflerimize ulaşabilmek için yardımcı olabileceğini düşünüyorum."

"MotoGP bugünlerde çok heyecanlı. Tüm takımların rekabetçi motosikletlere sahip olmasıyla ve bu motosikletlere hükmeden yetenekli sürücülerle ilgi çekmeye devam ediyor."

"Küçük detayların büyük farklar yarattığı bir arenada bu tüm takım için zorlu bir meydan okuma. Ben de yeniden oyunun bir parçası olmaya ve Suzuki'yi yeniden zirveye çıkarmaya hazırım."

Autosport ayrıca -Suppo ile anlaşmalarından önce- Suzuki'nin takım patronluğu için bir numaralı hedefinin şu anda RNF Racing Yamaha takım patronluğu görevini yürüten Wilco Zeelenberg olduğunu öğrendi.

Fakat Zeelenberg SRT'nin yeniden yapılanmaya gitmesi sonrası RNF Racing takımındaki görevini sürdürmeye karar verdi.

Suzuki 2021'de zor bir sezon geçirdi. 2020 Dünya Şampiyonu yalnızca altı podyum elde edebildi ve şampiyonayı üçüncü sırada bitirdi. Bu durumun ortaya çıkmasında GSX-RR'nin gelişimindeki aksamaların payı büyük.

Fakat Japon üretici Malezya ve Endonezya'da güçlü bir test dönemi geçirmesinin ardından 2022 motosikletinde iyi bir gelişim eğrisi yakalamış gibi duruyor.

Mir hastalık sebebiyle Endonezya testlerinin son günlerini kaçırdı, fakat bu durumun takımın gelişimini etkileyeceğini düşünmemekte.