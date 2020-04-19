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MotoGP / Son dakika

Resmi: Suzuki, Rins ile iki yıllık yeni anlaşma imzaladı

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Resmi: Suzuki, Rins ile iki yıllık yeni anlaşma imzaladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Nis 2020 10:55

Alex Rins, Suzuki MotoGP takımı ile iki yıllık yeni anlaşma imzaladı ve böylelikle 2022 sonuna kadar Japon üreticide kalacak.

Rins, Moto2'den ayrıldıktan sonra 2017'de Suzuki ile MotoGP'ye katıldı ve o zamandan beri GSX-RR'ı sürüyor.

İspanyol sürücü 2000 yılından sonra ilk kez Suzuki'ye bir sezonda iki zafer getirmeyi başardı ve ilk önce Austin'de, daha sonra da Britanya'da bu başarıya ulaştı.

Rins elde ettiği bu başarıların ardından sezon 205 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Suzuki önümüzdeki iki yıl boyunca hem Rins hem de takım arkadaşı Joan Mir'i ekipte tutma isteğini zaten ortaya koydu.

Pazar günü Instagram hesabı üzerinden canlı yayın yapan Rins, yeni anlaşmayı doğruladı.

Mir'le ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Suzuki, böylelikle Ocak ayında Maverick Vinales-Fabio Quartararo ikilisiyle sözleşme imzaladığını açıklayan Yamaha'dan sonra, 2021 sürücü kadrosunu doğrulayan bir başka MotoGP ekibi oldu.

Ayrıca Honda da altı kez dünya şampiyonu Marc Marquez'le dört yıl için 100 milyon değerinde olan yeni bir anlaşma imzalamıştı.

Ducati ise Vinales ile Quartararo'ya ek olarak Mir'le de ilgileniyordu. Ancak mevcut anlaşmalardan ötürü elinde çok fazla seçenek kalmamış durumda.

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