MotoGP Portekiz GP
Resmi: Sakatlığı devam eden Toprak, Valensiya’daki 850cc MotoGP testini kaçıracak
Omuz ameliyatının ardından iyileşme süreci devam eden temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 850cc'lik motosikletlerinin test edileceği 1 Aralık'taki Valencia testinde de katılamayacak.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 18 Kas 2026 11:35
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Toprak Razgatlıoğlu, Pramac Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Yamaha, Endonezya Grand Prix hafta sonundaki antrenmanlarında geçirdiği kaza sonucu omzu çıkan ve ameliyat olan Toprak Razgatlıoğlu'nun sezonun kalan yarışlarında mücadele edemeyeceğini duyurmuştu. Yamaha’nın son X paylaşımında yer alan bilgilere göre temsilcimizin, 1 Aralık'taki sezon Valensiya testine de kayılmayacağı resmen açıkladı.
Takımın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda iyileşme sürecinin olumlu ilerlediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Son kontrollerin ardından, Toprak’ın omzunun planlanandan daha hızlı iyileştiği doğrulandı. Ancak Toprak, iyileşme sürecine odaklanacağı için önümüzdeki 2 GP'yi ve Valencia testini kaçıracak."
Ricardo Tormo Pisti'nde sezon finalinden iki gün sonra düzenlenecek olan bu tek günlük test, 2027 sezonunda piste çıkacak yeni 850cc motosikletlerin ve Pirelli lastiklerinin ocak sonundaki Sepang sezon öncesi testlerine kadar deneneceği son fırsat olması açısından büyük önem taşıyor.
Gelecek yılın Yamaha kadrosunda kalan tek sürücü olan temsilcimiz Toprak, daha önce 850cc motosikleti denemiş olsa da üç kez WorldSBK şampiyonu olduğu dönemden kalma Pirelli lastik tecrübesini avantaja çevirmeyi hedeflediği 2027 öncesinde bu önemli teste katılamayacak.
Yamaha'nın Valensia testlerine Jorge Martin, Ai Ogura ve Izan Guevara ile piste çıkması beklenirken, Pramac'ta Toprak'ın yerine yarışan test sürücüsü Augusto Fernandez'in de kadroya dahil edilmesi öngörülüyor.
Toprak Razgatlıoğlu, Pramac
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
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