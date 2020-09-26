Resmi: Rossi, 2021'de Petronas SRT Yamaha ile MotoGP'de yarışacak!

Dokuz kez dünya şampiyonu Valentino Rossi, 2020 MotoGP sezonunun ardından fabrika takımındaki yerini Fabio Quartararo'ya bırakacak.

Rossi, MotoGP'de devam etmek istemesi halinde tam fabrika desteğiyle Petronas SRT uydu takımında yarışma şansına sahipti ve Temmuz ayında yaptığı açıklamada %99 ihtimalle bu yolu tercih edeceğini söylemişti.

Haftalar süren görüşmelerin ardından taraflar resmi imzaları bugün itibariyle attılar. Anlaşma kapsamında Rossi, gelecek yıl Franco Morbidelli ile birlikte Petronas SRT takımı için yarışacak.

Anlaşmaya göre Rossi'nin ekip şefi David Munoz, veri mühendisi Matteo Flamigni olacak ve uzun süredir birlikte çalıştığı Idalio Gavira da Petronas SRT'ye katılacak.

Rossi, Petronas SRT ile yaptığı anlaşmanın tek yıllık olduğunu açıkladı.

26. Grand Prix sezonuna hazırlanan Rossi, "2021'de yarışmaya devam edecek olmaktan ve bunu Petronas Yamaha Sepang Racing Team ile yapacak olmaktan ötürü çok mutluyum. Bu kararı almadan önce çok düşündüm, çünkü zorluklar giderek artıyor. MotoGP'de zirvede olmak için çok çalışmalı, her gün antrenman yapmalı ve sporcu olarak hayatınızı sürdürmelisiniz. Ama bunu seviyorum ve bunu sürdürmek istiyorum."

"Yılın ilk yarısında seçimimi yaptım ve benimle aynı fikirde olan Yamaha ile konuştum. Fabrika ekibinde olmasa bile fabrika motosikletine ve fabrika desteğine sahip olmaya devam edeceğimin garantisini verdiler."

"Petronas Yamaha SRT'ye geçtiğim için çok mutluyum. Onlar genç bir ekip, ancak üst düzey bir ekip olduklarını zaten kanıtladılar. Çok ciddi ve çok iyi organize edilmiş bir ekipler. Bu yıl için ekip şefimi de değiştirdim. David ile çok mutluyum ve sanırım henüz elimizden gelenin en iyisini yapmadık. Devam etmeyi seçmemin nedenlerinden biri de buydu çünkü takımdaki atmosfer çok hoşuma gitti."

"Franco'nun takım arkadaşım olması güzel olacak, çünkü Rossi akademisi sürücülerinden biri. İyi şeyler yapmak için birlikte çalışabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Rossi'nin anlaşmasının 1+1 yıllık olacağı düşünülüyordu. Ancak tek yıllık bir anlaşma yapıldı. Ama eğer taraflar birbirleriyle çalışmaktan memnuniyet duyarsa, o zaman opsiyon ihtimali masaya yatırılacak.