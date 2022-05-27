Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / RNF, 2023 yılında Aprilia motosikleti kullanmaya hazırlanıyor! Sonraki / MotoGP İtalya 1. antrenman: Nakagami ilk seansta en hızlısı
MotoGP Haberler

Resmi: RNF, 2023 yılında Aprilia motosikletine geçiyor!

RNF ve Aprilia gelecek yıl için güçlerini birleştirme kararı alırken, resmi açıklama bugün itibariyle geldi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Resmi: RNF, 2023 yılında Aprilia motosikletine geçiyor!
Haberi dinle

Motorsport.com dün akşam saatlerinde RNF'nin 2023 için Aprilia ile görüşmelerde sona geldiğini ve gelecek yıldan itibaren İtalyan marka ile çalışmayı planladığını öğrenmişti.

Resmi açıklama bu sabah itibariyle geldi ve RNF Racing'in Aprilia ile iki yıllık anlaşma imzaladığı duyuruldu. Anlaşma aynı zamanda iki yıllık bir uzatma opsiyonunu da içeriyor.

Böylelikle Aprilia, MotoGP'ye geri dönüşünden bu yana ilk kez uydu takımına sahip olacak ve gridde dört Aprilia RS-GP yer alacak.

RNF Racing ve Aprilia, gelecek yıldan itibaren oldukça yakın bir işbirliği içerisinde olacaklar ve bu, pek çok anlamda kendisini gösterecek.

Böylelikle RNF/SRT'nin dört yıllık Yamaha birlikteliği 2022 sezonunun ardından sona erecek ve artık gridde iki Yamaha yer alacak.

Aprilia Racing, 2022 sezonunda ileriye doğru güçlü bir adım atmış ve Aleix Espargaro ile zafer kazanmıştı. Ayrıca takım, arka arkaya podyumlar da aldı.

WithU Yamaha RNF MotoGP takım patronu Razlan Razali, "Aprilia Racing ile bu uzun vadeli ortaklık için kesinlikle heyecanlıyız."

"Felsefemiz, bir gün Aprilia fabrika sürücüleri olacak sürücüler geliştirmek için fabrika ekibiyle birlikte çalışmak."

"Aprilia Racing ile rekabetçi olmaya ve nihayetinde kazanmaya devam etmek istiyoruz. Bunu sağlamak için de gelişim konusunda onlara yardımcı olacağız." dedi.

Razali ayrıca, Yamaha için de  "Yamaha'ya birlikte çalıştığımız ve büyüdüğümüz geçmiş yıllardaki çalışmalar için şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Yamaha ile birlikte sonuçlarımızı geliştirmek ve sonunda 2022'yi yüksek bir seviyede bitirmek için bu sezon çok çalışmaya odaklanacağız.” dedi.

Bu yıl Yamaha sürücüleri arasında sadece Fabio Quartararo iyi performans sergilerken, diğer isimler büyük zorluk çekti.

RNF, geride kalan süreçte Yamaha'nın kendilerine olan tutumundan rahatsızdı ve ayrıca Yamaha motosikletlerinin fiyatının çok yüksek olduğunu düşünüyorlardı.

paylaşım
yorumlar
RNF, 2023 yılında Aprilia motosikleti kullanmaya hazırlanıyor!
Önceki haber

RNF, 2023 yılında Aprilia motosikleti kullanmaya hazırlanıyor!
Sonraki haber

MotoGP İtalya 1. antrenman: Nakagami ilk seansta en hızlısı

MotoGP İtalya 1. antrenman: Nakagami ilk seansta en hızlısı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez: "Ferrari'yle farkın bu kadar fazla olmasını beklemiyordum" Monako GP
Formula 1

Perez: "Ferrari'yle farkın bu kadar fazla olmasını beklemiyordum"

Verstappen: "Ferrari'ye kıyasla performans bulmamız gerekiyor" Monako GP
Formula 1

Verstappen: "Ferrari'ye kıyasla performans bulmamız gerekiyor"

Rosberg: "Hamilton hâlâ çok hızlı, sadece şanssızdı" Monako GP
Formula 1

Rosberg: "Hamilton hâlâ çok hızlı, sadece şanssızdı"

RNF Racing Daha fazlası
RNF Racing
Yamaha, 2022 MotoGP sezonundaki kötü performansı nedeniyle Dovizioso'dan özür diledi Portekiz GP
MotoGP

Yamaha, 2022 MotoGP sezonundaki kötü performansı nedeniyle Dovizioso'dan özür diledi

RNF MotoGP patronu: "Binder'in Moto3'ten geçişi büyük bir riskti" RNF MotoGP Team lansmanı
MotoGP

RNF MotoGP patronu: "Binder'in Moto3'ten geçişi büyük bir riskti"

RNF, 2022 MotoGP sezonu için yönetimdeki değişiklikleri açıkladı
MotoGP

RNF, 2022 MotoGP sezonu için yönetimdeki değişiklikleri açıkladı

Son Haberler

Marquez, 2022 Honda motosikletini geliştirebilmek için cuma günleri risk alıyormuş
MotoGP MotoGP

Marquez, 2022 Honda motosikletini geliştirebilmek için cuma günleri risk alıyormuş

MotoGP İtalya 2. antrenman: Kırmızı bayraklı antrenman seansında Espargaro en hızlısı
MotoGP MotoGP

MotoGP İtalya 2. antrenman: Kırmızı bayraklı antrenman seansında Espargaro en hızlısı

MotoGP İtalya 1. antrenman: Nakagami ilk seansta en hızlısı
MotoGP MotoGP

MotoGP İtalya 1. antrenman: Nakagami ilk seansta en hızlısı

Resmi: RNF, 2023 yılında Aprilia motosikletine geçiyor!
MotoGP MotoGP

Resmi: RNF, 2023 yılında Aprilia motosikletine geçiyor!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.