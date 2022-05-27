Resmi: RNF, 2023 yılında Aprilia motosikletine geçiyor!

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Motorsport.com dün akşam saatlerinde RNF'nin 2023 için Aprilia ile görüşmelerde sona geldiğini ve gelecek yıldan itibaren İtalyan marka ile çalışmayı planladığını öğrenmişti.

Resmi açıklama bu sabah itibariyle geldi ve RNF Racing'in Aprilia ile iki yıllık anlaşma imzaladığı duyuruldu. Anlaşma aynı zamanda iki yıllık bir uzatma opsiyonunu da içeriyor.

Böylelikle Aprilia, MotoGP'ye geri dönüşünden bu yana ilk kez uydu takımına sahip olacak ve gridde dört Aprilia RS-GP yer alacak.

RNF Racing ve Aprilia, gelecek yıldan itibaren oldukça yakın bir işbirliği içerisinde olacaklar ve bu, pek çok anlamda kendisini gösterecek.

Böylelikle RNF/SRT'nin dört yıllık Yamaha birlikteliği 2022 sezonunun ardından sona erecek ve artık gridde iki Yamaha yer alacak.

Aprilia Racing, 2022 sezonunda ileriye doğru güçlü bir adım atmış ve Aleix Espargaro ile zafer kazanmıştı. Ayrıca takım, arka arkaya podyumlar da aldı.

WithU Yamaha RNF MotoGP takım patronu Razlan Razali, "Aprilia Racing ile bu uzun vadeli ortaklık için kesinlikle heyecanlıyız."

"Felsefemiz, bir gün Aprilia fabrika sürücüleri olacak sürücüler geliştirmek için fabrika ekibiyle birlikte çalışmak."

"Aprilia Racing ile rekabetçi olmaya ve nihayetinde kazanmaya devam etmek istiyoruz. Bunu sağlamak için de gelişim konusunda onlara yardımcı olacağız." dedi.

Razali ayrıca, Yamaha için de "Yamaha'ya birlikte çalıştığımız ve büyüdüğümüz geçmiş yıllardaki çalışmalar için şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Yamaha ile birlikte sonuçlarımızı geliştirmek ve sonunda 2022'yi yüksek bir seviyede bitirmek için bu sezon çok çalışmaya odaklanacağız.” dedi.

Bu yıl Yamaha sürücüleri arasında sadece Fabio Quartararo iyi performans sergilerken, diğer isimler büyük zorluk çekti.

RNF, geride kalan süreçte Yamaha'nın kendilerine olan tutumundan rahatsızdı ve ayrıca Yamaha motosikletlerinin fiyatının çok yüksek olduğunu düşünüyorlardı.