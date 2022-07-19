Resmi: Rins, 2023 ve 2024 MotoGP sezonu için LCR Honda ile anlaştı!

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MotoGP'de üç galibiyeti bulunan Rins, Suzuki'nin 2022 sezonunun sonunda MotoGP'den ayrılacağını açıklamasının ardından, tıpkı takım arkadaşı Joan Mir gibi 2023 sezonu için boşa çıkmıştı.

Rins'in adı RNF Racing ve Gresini Ducati takımlarına ek olarak KTM ve Aprilia gibi üreticilerle anıldı.

Sonunda elindeki seçenekler, Gresini'de 2022 versiyon Ducati ile yarışmak ya da LCR'da Honda fabrika motosikletini sürmekti.

Rins ikinci seçeneği seçti ve gelecek yıl için Honda fabrika takımının desteğiyle LCR adına mücadele etmeyi kabul etti.

LCR takım patronu Luci Cecchinello, ”Alex Rins'in 2023'te LCR Honda Castrol sürücüsü olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum."

“Her üç taraf da anlaşmayı daha yeni tamamladı ve bu sayede yeni anlaşmayı nihayet duyuruyoruz."

"Rins deneyimli ve hızlı bir sürücü. Ayrıca düzenli olarak podyum savaşında yer alıyor."

"Bu deneyimin büyüklüğüyle, Rins'in mühendislere geri bildirimlerde bulunma yeteneği birleştiğinde, daha fazla podyum mücadelesi vermemizi sağlayacak bir motosiklet geliştirmemize kesinlikle yardımcı olacak.” dedi.

Rins, LCR Honda'da Alex Marquez'in yerini alırken, İspanyol sürücü de Fabio di Giannantonio'nun yanındaki Gresini koltuğuna geçecek.

Marc Marquez'in kardeşi, Gresini'de 2022 model Ducati'yi sürecek.

Marquez, Gresini'de Enea Bastianini'nin koltuğuna geçiş yaparken, Bastianini de ya fabrika takımında yarışacak ya da Pramac'a katılacak .

Johann Zarco, 2023'ta Pramac'ta kalacak. Ayrıca VR46 Ducati'nin sürücü kadrosunu değiştirmesi beklenmiyor.

Pol Espargaro gelecek yıl KTM ve Tech3''ya geri dönerken, Miguel Oliveira'nın adına RNF ile anılıyor.