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MotoGP / Son dakika

Resmi: Repsol, Honda MotoGP takımı ile anlaşmasını yeniledi

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Resmi: Repsol, Honda MotoGP takımı ile anlaşmasını yeniledi
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Repsol, MotoGP'deki Honda takımı ile olan isim sponsorluğu anlaşmasını 2 sene daha yenilediğini duyurdu.

Repsol ve Honda MotoGP fabrika takımı, 1995'ten bu yana partnerler ve bu ilişki, 2021 ve 2022 yıllarında da devam edecek.

Bu birliktelik başladığından beri Repsol Honda; Mick Doohan, Alex Criville, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner ve Marc Marquez ile 15 sürücüler şampiyonluğu kazandı.

Son haftalarda MotoGP padoğunda çıkan iddialar, Repsol'un Honda ile anlaşmasını yenilemeyeceği, onun yerine Red Bull'un Honda'nın ana sponsoru olacağı şeklindeydi.

Ancak geçen hafta Motorsport.com'un duyurduğu üzere taraflar resmi olarak anlaşmaya vardılar.

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HRC Başkanı Yoshishige Nomura, "Repsol ile olan ortaklığımızı uzatmak her zaman harika hissettirdi. Bu seferki yenileme iki seneyi kapsayacak."

"Birlikte inanılmaz başarılar elde ettik ve motor sporlarındaki eşsiz bir ortaklık kurduk."

"Tek bir takım olarak çalışmaya devam edeceğiz ve önümüzdeki engelleri ve zorlukları aşmaya çalışacağız."

"2020 tüm dünya için zor bir yıl oldu ancak Repsol ile birlikte hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz."

"Birlikte bu yolculuğa devam etmek ve grand prix yarışları tarih kitabında daha fazla sayfa yazmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

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