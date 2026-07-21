Resmi: Quartararo, 2027 sezonundan itibaren Honda'da yarışacak!

Fabio Quartararo'nun geleceği hakkında aylardır yöneltilen sorulara kaçamak yanıtlar vermesinin ardından Honda, Nice doğumlu sürücünün 2028 sezonunun sonuna kadar fabrika takımında yarışacağını resmen açıkladı.

Quartararo, sekiz yılın ardından Yamaha'ya veda edecek. Fransız sürücü, MotoGP kariyerine 2019 yılında Yamaha'nın uydu takımı Sepang Racing Team ile adım atmış, iki sezon sonra fabrika takımına yükselmiş ve 2021 yılında MotoGP dünya şampiyonluğunu kazanmıştı.

O tarihten bu yana Yamaha'nın rekabet gücü istikrarlı şekilde gerilerken Quartararo, 2024 yılının nisan ayında imzaladığı son sözleşmeyle Iwata merkezli üreticiye son bir şans vermeyi tercih etmişti. Ancak 2027'de yürürlüğe girecek yeni MotoGP teknik düzenlemeleri öncesinde kaydedilen somut ilerlemenin yetersiz kalması ve Yamaha'nın yeni yönetim yapısıyla güçlü bir bağ kuramaması, Fransız sürücünün Honda'nın teklifini kabul etmesinde belirleyici oldu.

Fransız sürücü, Honda'ya oldukça etkileyici bir MotoGP kariyeriyle geliyor. Quartararo'nun kariyerinde 2021 dünya şampiyonluğunun yanı sıra 11 yarış galibiyeti, 32 podyum ve 21 pole pozisyonu bulunuyor. Bu sezon henüz podyuma çıkamamış olsa da şampiyonada Yamaha'nın en iyi durumdaki sürücüsü olarak 14. sırada yer alıyor.

Honda Racing Corporation, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Honda Racing Corporation, Fabio Quartararo'nun 2027 ve 2028 MotoGP Dünya Şampiyonası sezonları için kadromuza katıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyor."

"Quartararo, MotoGP'nin 2027 yılında 850 cc motor dönemine geçişiyle birlikte Honda HRC fabrika takımı adına mücadele edecek."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Alexander Trienitz