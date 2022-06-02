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MotoGP / Katalonya GP Haberler

Resmi: Quartararo, 2024 sonuna kadar Yamaha'da!

Son dünya şampiyonu Fabio Quartararo, Yamaha ile iki yıllık yeni kontrat imzalamasının ardından 2024 sonuna kadar takımda kalacak.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Resmi: Quartararo, 2024 sonuna kadar Yamaha'da!
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Quartararo, MotoGP'deki ilk yarışına 2019 yılında Yamaha'nın o dönemki uydu takımı olan Petronas SRT ile çıkmış ve çaylak sezonunda yedi podyum alırken, ertesi sezon üç zafer elde etmişti.

Ertesi yıl Valentino Rossi'nin yerini alarak Yamaha fabrika takımına katıldı ve harika bir performans sergileyip, Yamaha'ya 2015'ten bu yana ilk şampiyonluğunu tattırdı.

Quartararo bir süredir Yamaha ile yeni kontrat görüşmesi yapıyordu ve takımın gelişim eksikliği, Japon üreticiden ayrılabileceği yönündeki spekülasyonlara yol açtı.

Fakat Yamaha patronu Lin Jarvis, Quartararo'nun Haziran ayı sonuna kadar yeni bir kontrat imzalayacağından emin görünüyordu.

Nihayet taraflar, yeni kontrata imza attılar ve Quartararo en az iki yıl daha Yamaha için yarışacak.

Quartararo, "Yamaha ile iki yıl daha yarışacağımı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

"Geçmişte Yamaha ile MotoGP'ye ve daha sonra da fabrika ekibine geçmek hiç kolay değildi."

"Yamaha en başından beri bana inandı ve bu, gerçekten hafife almadığım bir şey."

"Fakat bu yeni anlaşma benim için büyük bir karardı. Kariyerimde harika bir noktadayım, bu yüzden doğru kararı verdiğimden emin olmak adına biraz daha vakit harcadım."

"Yamaha MotoGP projesine inanıyorum ve Yamaha'nın gerçekten motive olduğunu hissediyorum."

"Artık birlikte devam etme kararımızı resmen açıkladığımıza göre, tamamen bu sezona konsantre olabiliriz."

"Bana her zaman yardımcı olan ve beni destekleyen tüm insanlara ve ayrıca tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Böylelikle 2023 için Franco Morbidelli ile anlaşması bulunan Yamaha'nın 2023 sürücü kadrosu netleşmiş oldu.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing MotoGP

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing MotoGP

Photo by: Yamaha MotoGP

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