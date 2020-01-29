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MotoGP / Son dakika

Resmi: Quartararo, 2021'de Rossi'nin yerine Yamaha'da yarışacak!

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Resmi: Quartararo, 2021'de Rossi'nin yerine Yamaha'da yarışacak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Oca 2020 13:22

Yamaha, Fabio Quartararo'nun 2021 yılında Valentino Rossi'nin yerine fabrika takımına katılacağını açıkladı.

Motorsport.com, bugün Fabio Quartararo'nun gelecek yıl Yamaha fabrika takımına geçeceğini öğrenmişti ve resmi açıklamanın oldukça kısa bir süre içerisinde gelmesi bekleniyordu.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Yamaha, Quartararo'nun gelecek yıl Valentino Rossi'nin yerini alacağını resmen duyurdu.

Yamaha dün de Maverick Vinales'le anlaşmıştı ve böylelikle 2021 kadrosu daha 2020 sezonu başlamadan belirlenmiş oldu.

Rossi böylelikle Yamaha MotoGP takımına veda etmiş olacak.

Quartararo, Moto2'de pek de iyi bir yıl geçirememesine rağmen takıma katıldı ve geçen yıl MotoGP'deki çaylak sezonunda harika bir performans sergiledi.

Çaylakların en iyisi olan genç sürücü, bağımsız sürücülerin de en iyisiydi. Yapılan anlaşma 2021 ve 2022 yılları için geçerli olacak.

Takım patronu Lin Jarvis ,"Fabio'nun 2021 ve 2022 yıllarında Yamaha Fabrika takımına katılacak olmasından ötürü çok mutluyuz. MotoGP'deki ilk yılı sansasyoneldi. 2019'da altı pole pozisyonu ve yedi podyum aldı ve bu, onun olağanüstü sürücü yeteneklerinin açık bir işaretiydi. Petronas Yamaha Sepang Racing Team ile olan anlaşmasının sona ermesinin ardından fabrika takımına davet edilmesi mantıklı bir adımdı. Önümüzdeki sezon için fabrika takımının YZR-M1'iyle yarışacak ve Yamaha'dan tam destek alacak."

"Fabio henüz 20 yaşında ama zaten motosikletin içerisinde ve dışında çok büyük bir olgunluğa sahip. 2021'de takıma katılacağı için heyecanlıyız." dedi.

Quartararo da anlaşmadan ötürü oldukça mutluydu.

"Yamaha ile birlikte son birkaç aydır başardıklarımızdan çok memnunum. Bunu yapmak kolay değildi ama artık önümüzdeki üç yıl için net bir planım var ve çok mutluyum. Geçen yıl yaptığım gibi çok çalışacağım ve harika bir performans sergilemek adına son derece motiveyim."

"Kış döneminin çok uzun sürdüğünü hissettim ve yeni YZR-M1'imi sürmek ve ekimle tekrar bulup, önümüzdeki hafta Sepang testine katılmak için çok heyecanlıyım."

"Bana 2019'da MotoGP sınıfına katılma şansı veren Yamaha ve Petronas Yamaha Sepang Racing Team'e teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl gurur duymaları için yine elimden gelen her şeyi yapacağım."

Bu kararla Rossi'nin geleceğinin hangi yönde şekilleneceği bilinmiyor ama önünde iki seçenek olduğu biliniyor; emekli olmak veya Petronas SRT Yamaha uydu takımına geçmek.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Jamie Klein

Yarış merkezi

Katar GP

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