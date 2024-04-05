Resmi: Quartararo en az iki yıl daha Yamaha ile yarışacak

Quartararo, MotoGP'deki ilk yarışına 2019 yılında Yamaha'nın uydu takımı olan Petronas Sepang Racing Team'le çıktı ve şaşırtıcı çaylak sezonunda yedi podyum elde etti.

Bu sayede 2021'de Valentino Rossi'nin yerini alarak fabrika takımına çıkan Quartararo, o yıl şampiyonluk ipini göğüsledi.

2022'de son yarışa kadar şampiyonluk için çekişti fakat gülen taraf Francesco Bagnaia oldu.

Geçen yıl epey zor bir sezon geçiren ve sadece üç kez podyuma çıkan Quartararo, şampiyonada 10. olabildi.

Yamaha ile sözleşmesi 2024 sonunda bitecek olan Fransız sürücünün 2025'te başka bir yere gidebileceği söylentileri vardı.

Hatta Aprilia başta olmak üzere kendisine teklifte bulunmaya hazırlanan bazı markalar olduğu konuşuluyordu.

Ancak Cuma sabahı Yamaha, Quartararo ile 2026 sonuna kadar sürecek iki yıllık yeni bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Böylelikle Quartararo, Yamaha'ya olan inancını net şekilde göstermiş oldu.