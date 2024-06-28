Resmi: Pramac, 2025'te Ducati'den ayrılıp Yamaha'ya geçiyor

Pramac, mevcut MotoGP sezonunun sonunda Ducati ile yollarını ayırarak 2025 yılında Yamaha'nın uydu takımı olacağını duyurdu.

Motorsport.com tarafından Perşembe günü açıklandığı üzere İtalyan ekip, Yamaha ile çok yıllık yeni bir anlaşma imzalamak için neredeyse yirmi yıl önce 2005 yılında başlayan bir ilişkinin perdesini indirecek.

Pramac bu yıl fabrika çıkışlı iki GP24 ile her zamankinden daha güçlü göründü ve Jorge Martin bu hafta sonu Assen'de yapılacak Hollanda Grand Prix'sine 18 puan önde giriyor. Ancak pistteki rekabetçi performansa rağmen, Ducati ile yaşanan bir dizi anlaşmazlık Paulo Campinoto'nun takımının Ducati ile olan sözleşmesini yenileme opsiyonunu kullanmamasına neden oldu.

Campinoti, Ducati'nin VR46 yapısına olan ilgisinin arttığını tespit etti ve İtalyan markası, Pramac'ın Valentino Rossi'nin takımına resmi bir motosiklet verme olasılığını bile gündeme getirdi ve bu da iki taraf arasında bir savaşı - ve sonunda ayrılığı - tetikledi.

Ancak bu ayrılık, 2024 sonunda görevinden ayrılacak olan takım patronu Lin Jarvis'in çabalarının sonucu olarak Yamaha'nın bir kez daha bir uydu takıma sahip olacağı anlamına geliyor.

2021 şampiyonu Fabio Quartararo'yu çok yıllık yeni bir anlaşma kapsamında Japon üreticide kalmaya ikna etmeyi başaran Jarvis için 2025 gridine iki Yamaha M1 daha eklemek bir sonraki ana hedefti.

Pramac'ı bünyesine katmanın, M1'i geliştirmek için daha fazla kaynağa sahip olacağından, Yamaha için gridin ön tarafına dönme mücadelesinde yardımcı olması bekleniyor.

Jorge Martin, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Iwata markası, gelecek sezon iki takımına da aynı dört motosikleti tedarik etmeyi planlıyor ve sözleşmelerinin bir parçası olarak Pramac'a ekipman eşitliği sunuyor. Bu, daha önce uydu takımlarla motosikletlerinin rekabet gücünü artırmak yerine iş yapmaya odaklanan marka için bir felsefe değişikliğine işaret ediyor.

Gelecek yıl Pramac için hangi iki sürücünün sıraya gireceği henüz belli değil. Martin zaten gelecek yıl fabrika Aprilia takımına katılma kararını açıkladı.

Marc Marquez'i gelecek yıl Francesco Bagnaia'nın takım arkadaşı olarak kadrosuna katan Ducati'nin neden olduğu sürücü piyasası şekillenmesi, takım için çok fazla kaliteli alternatif bırakmıyor.

Son zamanlarda hakkında çok konuşulan bir diğer aday ise Dünya Superbike Şampiyonası'nın Türk yıldızı Toprak Razgatlıoğlu. 2026'ya kadar BMW'ye bağlı olan Türk sürücünün sözleşmesini feshetmek için bir yol bulması gerekecek.

Pramac genç sürücüleri de terfi ettirmeyi düşünebilir, bu nedenle Moto2 Sergio García veya Alonso Lopez göz ardı edilemez.

Pramac'ın Yamaha ile anlaşmasının bir sonucu olarak, VR46 otomatik olarak Pramac'ın mevcut pozisyonunu devralacak ve gelecek yıldan itibaren fabrika desteğinden yararlanacak.

Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Prensipte, takımın fabrika takımı sürücüleri Marquez ve Bagnaia ile aynı iki motosikleti ve tam teknik desteği alması gerekiyor. Ancak bu, VR46'nın bir yerine iki VR46'nın fiyatını karşılamayı kabul edeceği varsayımına dayanıyor.

VR46 henüz kadrosuna da karar vermiş değil, ancak sürücülerden birinin sene başında Ducati ile anlaşan ve ilk etapta Pramac'a yerleştirilmesi planlanan Fermin Aldeguer olması bekleniyor.