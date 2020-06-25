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MotoGP / Son dakika

Resmi: Petrucci, 2021'de Tech3 ile yarışacak!

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Resmi: Petrucci, 2021'de Tech3 ile yarışacak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Haz 2020 14:32

KTM, Danilo Petrucci'nin yeni sezonda Tech3 KTM takımı ile yarışacağını açıklarken, Miguel Oliveira ise KTM fabrika takımına geçecek.

Petrucci, bu sezonun ardından Ducati fabrika takımından ayrılacağını doğruladı ve geçen hafta Avusturya'ya giderek KTM'in fabrikasını ziyaret etti.

Başlangıçta menajeri, Avusturyalı üretici ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ancak resmi sözleşmenin imzalanmadığını söylese de Motorsport.com, KTM ve Petrucci arasında resmi imzaların atıldığını öğrendi.

Bu haberler ortaya çıktığı sırada Petrucci'nin KTM fabrika takımına katılacağı düşünülüyordu.

Bunun yerine Petrucci, Iker Lecuona ile birlikte Tech3'ya katılacak. Oliveira ise Brad Binder ile birlikte fabrika takımında yarışacak.

KTM patronu Pit Beirer, “Başarıya son derece aç olan bu dört sürücüyü MotoGP programımız için bir araya getirmekten büyük mutluluk duyuyorum."

“Brad ve Miguel'in son derece verimli bir çalışma ilişkisi var ve hem yeteneklerini hem de yarışların her aşamasında kazanmaya olan arzularını ortaya koydular."

“MotoGP projemizi ileriye taşımak için gereken kararlılığa sahip olduklarına inanıyoruz."

“Aynı şey, Danilo'yu ailemize getirmekten mutluluk duyduğumuz Red Bull KTM Tech3 için de geçerli."

“Deneyimi çok önemli, ancak son derece odaklı ve doğru yaklaşıma sahip olan bir sürücüye yatırım yapıyoruz."

“Onun MotoGP'de hâlâ göstermesi gereken şeyler olduğuna inanıyoruz. Bir bakıma gelecekte MotoGP'nin ön sıralarında olabilecek isimlere yatırım yapıyoruz, ancak 2021'de rahat şekilde bir yıldız haline gelebilirler ve bunu görmek heyecan verici olacak." dedi.

Petrucci, 2015 yılında Pramac'la Ducati'ye katılmadan önce 2012 yılında IodaRacing ile MotoGP'ye adım atmıştı. Bunun öncesinde de Superstock 1000'de yarışıyordu.

Oliveira ise KTM'de Pol Espargaro'nun yerini alacak. İspanyol sürücü, 2021 yılında Honda fabrika takımında Marc Marquez'in takım arkadaşı olmayı kabul etti.

Ducati'de Petrucci'den boşalan koltuğa Jack Miller geçerken, takım arkadaşının İtalyan sürücü Andrea Dovizioso olması bekleniyor.

Pramac'ta ise Miller'ın yerini Jorge Martin'in alması ve Francesco Bagnaia'nın takım arkadaşı olması bekleniyor.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Danilo Petrucci , Miguel Oliveira
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing , Tech 3
Editör Lewis Duncan

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