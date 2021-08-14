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MotoGP Haberler

Resmi: Petronas, SRT MotoGP takımı ile olan anlaşmasını sonlandıracak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Malezyalı petrol devi Petronas, Motorsport.com'un daha önce duyurduğu üzere 2022 sezonundan itibaren Sepan Racing Team'in ana sponsoru olmayacağını duyurdu.

Resmi: Petronas, SRT MotoGP takımı ile olan anlaşmasını sonlandıracak

Motorsport.com, perşembe gecesi Petronas'ın MotoGP Dünya Şampiyonası takımlarından SRT'ye verdiği desteği bu sezonun ardından çekeceğini ve seriden ayrılacağını öğrenmişti.

Petronas Sprinta aynı zamanda Moto2 ve Moto3 takımlarına verdiği desteği de çekecek ve SRT'nin MotoGP projesini korumak adına yıl sonunda her iki takımdan da finansal desteğini çekmesi bekleniyor.

Cumartesi sabahı Petronas, Motorsport.com'un haberlerini doğrulayan bir basın açıklaması yayınladı.

Sepang Circuit CEO'su Azhan Shafriman şunları söyledi: “SIC hem bu ortaklık hem de birlikte çıkılan bu olağanüstü yolculuk esnasında verdiği destekten ötürü Petronas'a teşekkür ediyor."

"Petronas'ın kararına saygı duyduk ve karşılıklı olarak bu ortaklığın amaç ve hedeflere ulaştığı konusunda anlaştık."

“Büyük başarılar ve unutulmaz anlar ile bu anlamlı ortaklıktan keyif aldık."

"Malezya'nın motor sporlarındaki varlığını geliştirme çalışmalarımıza devam ederken, bunun motor sporlarındaki işbirliğimizin sonu anlamına gelmediğine inanıyorum."

“SIC, performans anlamında beklentileri aşan bu takımın oluşumunda ve başlangıcında yer almaktan gurur duyuyor."

"Yeni bir oluşum altında evrimin bir sonraki aşaması için takıma en iyi dileklerimizi sunuyoruz.” 

Cal Crutchlow, Petronas Yamaha SRT

Cal Crutchlow, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

SRT, 2022 sezonu için planlarını Britanya Grand Prix'si hafta sonundan resmen açıklayacağını doğruladı.

Motorsport.com, SRT'nin 2021'de sonra Yamaha ile devam edeceğini faka her iki taraf arasındaki anlaşmanın değiştiğini öğrendi.

SRT, 2022 için fabrika destekli herhangi bir motosiklet almak yerine, iki B-versiyon motosiklete sahip olacak.

Mevcut SRT sürücüsü Franco Morbidelli'nin yıl sonunda Maverick Vinales'in yerine Yamaha fabrika takımına geçmesi ve burada Fabio Quartararo'nun takım arkadaşı olması bekleniyor.

Valentino Rossi yıl sonunda emekli olacağı için, SRT'nin iki sürücüye ihtiyacı olacak.

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