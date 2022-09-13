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MotoGP / Aragon GP Son dakika

Resmi: Nakagami en az bir yıl daha LCR Honda ile yarışacak

LCR Honda takımı, uzun süren spekülasyonların ardından Takaaki Nakagami'nin 2023 yılında kendileriyle yarışacağını duyurdu.

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Resmi: Nakagami en az bir yıl daha LCR Honda ile yarışacak
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Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Aragon Grand Prix'si öncesinde HRC ve Takaaki Nakagami, 2023 yılını kapsayan yeni bir kontrat imzaladılar.

Anlaşma kapsamında Japon sürücü, gelecek yıl LCR Honda IDEMITSU takımıyla yarışmayı sürdürecek.

2018 yılında MotoGP'ye adım atan ve 80 MotoGP yarışını geride bırakan Nakagami, son dönemde yaptığı hatalar ile gündemdeydi.

Yeri için pek çok sürücünün adı geçse de, sonunda taraflar birlikte çalışmaya devam etme kararı aldılar.

Bu, Japon sürücünün gelecek yıl, Suzuki'den ayrılarak takıma katılacak olan Alex Rins ile birlikte yarışacağı anlamına geliyor.

Nakagami, "2023 yılında LCR Honda IDEMITSU ile MotoGP'de yarışmaya devam edebileceğim için çok mutluyum."

"IDEMITSU ve Honda HRC'ye bana verdikleri destekten ötürü teşekkür etmek istiyorum. Gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyorum ve takımla birlikte en iyi sonuçları elde etmek için her şeyimi vereceğimden şüpheniz olmasın."

"Bir yandan da bu sezonun geri kalan kısmında, performansımı artırmak için çok çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Nakagami, 2018'den bu yana MotoGP'de yarışsa da, şimdiye kadar hiç podyuma çıkamadı ve elde ettiği en iyi sonuç dördüncülüktü.

Bu yıl şimdiye kadarki 14 yarışın beşinden puansız ayrılırken, şampiyonayı 46 puanla 16. sırada götürüyor.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Fotoğraf: MotoGP

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