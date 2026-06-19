Resmi: MotoGP üreticileri 2027 ticari anlaşmasında uzlaştı

Önceki beş yıllık sözleşme döngülerinde üreticiler bireysel olarak imza atarken, Liberty Media'nın Dorna'yı devralmasıyla birlikte üreticiler bu kez Formula 1'e benzer şekilde şampiyona gelirlerinden pay alma hedefiyle toplu müzakere yürüttü.

Yaşanan anlaşmazlığın en görünür sonucu, 2027 sezonuna yönelik resmi sürücü duyurularının gecikmesiydi. Marco Bezzecchi'nin sezon öncesinde Aprilia ile yaptığı kontrat uzatması dışında, fabrika koltuklarının tamamı aylar önce netleşmiş olmasına rağmen açıklamalar yapılmamıştı.

Ancak hem bu sürücü anlaşmaları hem de 2027’de kullanılacak yeni 850cc motosikletlerin geliştirme süreci göz önüne alındığında, yeni bir anlaşmaya varılmasının 'olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı' sorusu olduğu ifade ediliyordu.

Beklenen doğrulama, Brno'da düzenlenen Çekya MotoGP hafta sonunda cuma günü öğle saatlerinde yapılan özel basın toplantısında geldi. Toplantıya Ducati, Aprilia, KTM, Honda ve Yamaha'dan birer temsilci ile MotoGP'den Carlos Ezpeleta katıldı.

MSMA (Üreticiler Birliği) başkanı Aprilia yöneticisi Massimo Rivola, anlaşmayı şu sözlerle duyurdu: "MSMA ile MotoGP SEG arasında varılan bu anlaşmadan dolayı çok mutluyum ve gurur duyuyorum."

"Bu, spor tarihinde tüm üreticilerin MotoGP ile aynı fikirde olduğu ilk anlaşma. Bu da geleceğe dair ortak bir vizyon paylaştığımız anlamına geliyor."

"MotoGP markasının büyük bir potansiyeli var ve bu potansiyeli yalnızca birlikte çalışarak, küresel pazardaki fırsatları değerlendirerek ve sporu bir eğlence endüstrisi olarak büyüterek kullanabiliriz."

Anlaşmanın detayları sınırlı olsa da, sözleşmenin 2027-2031 dönemini kapsayan yeni bir beş yıllık döngü olduğu doğrulandı. Bu durum, üreticilerin daha uzun bir süre için grid garantisi alma hedeflerinden birine ulaşamadığını gösteriyor.

Ticari gelirlerin paylaşımına dair net bir detay açıklanmazken, söylentiler üreticiler ve takımların gelirden yüzde bazlı pay almak yerine, artırılmış ancak sabit ödemeler almaya devam edeceğini gösteriyor.

Ducati’den Gigi Dall'Igna şu ifadeleri kullandı: "Yeni beş yıllık bir anlaşma imzaladık ve bu istikrar çok önemli."

"Pistte birbirimize karşı mücadele ederken, böyle önemli bir anlaşma için birlikte hareket edebilmemiz beni mutlu ediyor."

Yamaha’dan Paolo Pavesio ise şunları söyledi: "Bugün bir sürecin sonunu değil, yeni bir dönemin başlangıcını kutluyoruz."

"Bu yeni dönemde MotoGP'yi; inovasyon, sportif mükemmellik ve taraftar etkileşimi arasında denge kurarak daha da ileri taşıma fırsatı görüyoruz."

"Honda olarak önümüzdeki beş yıl ve sonrasında MotoGP’ye tamamen bağlıyız."

HRC Başkanı Koji Watanabe de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "MSMA ile MotoGP SEG arasındaki görüşmeler, sportif ve ticari tüm yönleri kapsayacak şekilde kapsamlı ve yapıcı geçti. Bu önemli aşamaya ulaşılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

KTM’den Pit Beirer ise anlaşmayı şöyle değerlendirdi: "Bu MotoGP için ve KTM olarak bizim için çok önemli bir an. En dikkat çekici nokta, herkesin aynı hedef doğrultusunda birleşmiş olması ve bu sporu ileri taşıma konusundaki ortak kararlılık."

MotoGP Grup CEO’su Carmelo Ezpeleta ise şu açıklamayı yaptı: "Bugün MotoGP için belirleyici bir anı temsil ediyor. Beş üreticinin tamamının taahhüdü, sadece bugünün gücünü değil, geleceğe yönelik ortak vizyonu da güçlendiriyor."

"FIM ile 2060’a kadar süren uzun vadeli ortaklığımızla birlikte bu anlaşma, yeni bir döneme güçlü bir geçiş için sağlam bir platform oluşturuyor."

"Geçmiş yıllardaki büyümeden gurur duyuyoruz ancak asıl odağımız küresel erişimi genişletmek, sporu geliştirmek ve yeni izleyicilerle buluşmak."