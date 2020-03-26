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MotoGP / İspanya GP / Son dakika

Resmi: MotoGP, Jerez yarışını erteledi

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Resmi: MotoGP, Jerez yarışını erteledi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Mar 2020 10:40

Sezonun ilk yarışı haline gelen Jerez'deki MotoGP İspanya Grand Prix'si'nin ileri bir tarihe kadar ertelendiği açıklandı.

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Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP Biletler
Editör Lewis Duncan

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