Resmi: MotoGP, Jerez yarışını erteledi
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Sezonun ilk yarışı haline gelen Jerez'deki MotoGP İspanya Grand Prix'si'nin ileri bir tarihe kadar ertelendiği açıklandı.
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|Seri
|MotoGP
|Etkinlik
|İspanya GP Biletler
|Editör
|Lewis Duncan
Resmi: MotoGP, Jerez yarışını erteledi
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Yarış merkezi
30 Nis - 3 May
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Sağlayan
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30 Nis - 3 MayBiletler
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28 May - 31 MayBiletler
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4 Haz - 7 HazBiletler
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18 Haz - 21 HazBiletler
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25 Haz - 28 HazBiletler
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