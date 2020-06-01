Resmi: MotoGP, Japonya yarışını iptal etti

MotoGP, COVID-19 salgını nedeniyle Katar'daki MotoGP yarışını iptal etmek zorunda kalmıştı. Moto2 ve Moto3 yarışları ise gerçekleşti.

Seri o günden bu yana hiçbir yarış düzenleyemedi ve şimdiye kadar Avustralya, Hollanda, Almanya, Finlandiya ve son olarak Japonya yarışı iptal edildi.

MotoGP, ertelenen sezona 19-26 Temmuz'da Jerez'deki iki yarışla başlama planı yapıyor.

MotoGP organizatörü Dorna Sports, bu yıl mümkün olduğunca çok sayıda yarış yapabilmek adına Kasım ayı ortasında kadar Avrupa merkezli kalacak.

Japonya'nın 1986'dan bu yana ilk kez takvimde yer almadığını söyleyen Dorna CEO'su Carmelo Ezpeleta, “MotoGP ailesi, sezonunu yeniden başlatmak ve olabildiğince çok yarışı, en güvenli şekilde gerçekleştirmek için çok çabalıyor."

“Bu nedenle FIM ve Dorna, IRTA (Takımlar derneği) ve MSMA (Üreticiler derneği) ile görüşmeler yaparken, Kasım ayı ortasına kadar mümkün olduğunca çok sayıda Avrupa MotoGP yarışı yapabilmesi adına MotoGP'nin Avrupa'da kalmasına karar verildi."

“Bu nedenle, mümkünse denizaşırı yarışlar Kasım ortasından sonra planlanmalıdır, ki bu da Japonya Motul Grand Prix'sinin gerçekleşmesi için çok geç bir tarih olacak."

“Bu nedenle Mobilityland ile görüşme yapılarak, Japonya Motul Grand Prix'sinin 2020'de yapılamayacağına karar verildi."

“MotoGP'ye verdikleri destek için Mobilityland'a çok teşekkür ediyorum. Dorna adına, durumun iyileşmesini beklemeye devam ederken, tüm taraftarlara anlayışları ve sabırları için teşekkür ediyorum."

“Gelecek yıl Motegi'ye dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

MotoGP takviminde yer alan diğer Avrupa dışı yarışlar Malezya, Amerika, Arjantin ve Tayland.

Bununla birlikte,Teksas'taki Amerika Formula 1 GP'sine ilişkin şüpheler var ve MotoGP Amerika GP'nin de burada yapılacak olması, bazı şüpheleri de beraberinde getiriyor.