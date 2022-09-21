Resmi: MotoGP, Hindistan ile yedi sezonluk anlaşma imzaladı

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Duyuru, Dorna CEO'su Carmelo Ezpeleta ve sportif direktör Carlos Ezpeleta tarafından, yarış organizatörü FairStreet Sports'un önemli üyeleriyle birlikte Çarşamba günü Delhi'de düzenlenen bir basın toplantısında yapıldı.

Yarışlar, 2011-13 yılları arasında üç kez Formula 1'e ev sahipliği 5.125 km'lik pist olan başkentin eteklerindeki Buddh Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Anlaşmanın sonuçlandırılması için Uttar Pradesh eyalet hükümeti ve Hindistan spor bakanlığının onayı gerekmekte -ancak görüşmeler epey ilerlemiş vaziyette.

Bharat GP'si olarak adlandırılan yarışın gelecek yıl MotoGP takviminde olması bekleniyor. Bazı kişiler 2024'ü daha gerçekçi bir seçenek olarak görüyor -ancak son kararı Dorna verecek.

MotoGP bir süredir Asya'da önemli bir genişleme sürecinde. Tayland ve Endonezya'daki yeni yarışlar yerel halk tarafından büyük ilgi gördü, dolayısıyla Hindistan, serinin bu bölgedeki genişlemesinin bir sonraki aşaması olarak görülüyor.

Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde MotoGP, 2016-18 yılları arasında Asya Yol Yarışı Şampiyonası'ndan bu yana Hindistan'ı ziyaret eden ilk büyük motosiklet yarışı serisi olacak. İlk etkinlik Buddh Uluslararası Pisti'nde düzenlenmiş, seri sonraki iki sezon için Chennai'deki Madras Motor Yarış Pisti'ne taşınmıştı.

Bu aynı zamanda Haydarabad'ın Şubat ayında 2022/23 Formula E sezonunun üçüncü yarışına ev sahipliği yapacağının teyit edilmesinin ardından önümüzdeki yıllarda Hindistan'da iki büyük yarışın düzenleneceği anlamına geliyor.

Race action Photo by: ARRC

Dorna Sports sportif direktörü Carlos Ezpeleta, "MotoGP dünya çapında yeni izleyiciler ve hayranlar kazanmaya devam ediyor. Bu durum, MotoGP'nin varlığını her geçen yıl yeni taraftarların ve sürücülerin arttığı bölgelere de yaymamızı zorunlu kılıyor.

"Hindistan, MotoGP'yi yeni bölgelere taşıma planımız için kilit önem taşıyor. Son on yılda MotoGP, rekabetçi bir grid ve iyi hazırlanmış kurallar sayesinde güçlendi. Bharat GP'si ile Hindistan'da daha geniş bir hayran kitlesi kazanmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Fairstreet Sports COO'su Pushkar Nath ise, "Motosiklet bir spor olarak Hindistan'da büyük beğeni topluyor. Dünyanın en prestijli motosiklet yarışı etkinliğini buraya getirerek, hayran kitlesini daha da artırmayı ve daha fazla genç motosikletçiyi bu spora teşvik etmeyi umuyoruz."

"Dünya koronavirüs salgınından toplu olarak kurtulurken, MotoGP'nin Hindistan'ın spor turizmine de yeniden enerji vermesi bekleniyor." dedi.