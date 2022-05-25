Resmi: MotoGP, Finlandiya GP'yi 2023'e erteledi

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürmesi ve Rusya'ya yönelik yaptırımların da giderek artması, küresel tedarik zincirlerini olumsuz etkiledi.

Bu süreçte komşu ülke Finlandiya, NATO'ya katılmak istediğini açıkladı ve bu durum Rusya tarafından pek hoş karşılanmadı.

Motosiklet yarışının yönetim organı olan FIM, tüm bu durum nedeniyle KymiRing pistindeki onaylama çalışmalarının 10 Temmuz'da yapılması planlanan MotoGP yarışı için zamanında tamamlanamayacağını ve bundan ötürü de yarışın 2023'e erteleneceğini duyurdu.

FIM'in açıklaması şöyle oldu: "KymiRing'deki onaylama çalışmaları ve bölgede devam eden siyası durumun neden olduğu risklerle nedeniyle ne yazık ki 2022 Finlandiya Grand Prix'sinin iptal edilmesi zorunluluk haline geldi."

"Mevcut koşullar gecikmelere neden oldu ve yeni pistte devam eden çalışmaları riske etti. Bu nedenle tüm taraflar, yarışın 2023 yılına ertelenmesi gerektiği konusunda hemfikirler."

"Nihai 2022 FIM MotoGP Dünya Şampiyonası takvimi bu nedenle 20 yarıştan oluşacak."

KymiRing'deki ilk yarış için normalde 2020 yılı planlanmıştı ancak COVID-19 pandemisi ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle hem 2020 hem de 2021 yarışları iptal edildi.

125cc, 250cc ve 350cc kategorilerinin Imatra caddesi pistinde yarıştığı son Finlandiya yarışının üzerinden 40 yıl geçti.

2022 yarışının iptaliyle 26 Haziran'da Assen'de yapılacak Hollanda yarışıyla 7 Ağustos'ta Silverstone'da gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix'si arasında altı haftalık bir boşluk olacak.

Start action, Jack Miller, Ducati Team leads Photo by: Marc Fleury