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Resmi: MotoGP, 2023 için sprint yarışlarını onayladı!

Dorna Sports, 2023 sezonundan itibaren MotoGP'nin sprint yarışı formatına geçeceğini resmi olarak açıkladı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Resmi: MotoGP, 2023 için sprint yarışlarını onayladı!
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Motorsport.com, Cuma günü Dorna'nın gelecek sezon her yarış hafta sonunda Formula 1 tarzı sprint yarışları düzenlemeyi planladığını öğrenmişti.

Cumartesi günü Dorna CEO'su Carmelo Ezpeleta, FIM başkanı Jorge Viega ve Uluslararası Yol Yarış Takımlar Birliği (IRTA) başkanı Herve Poncharal başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, sprint yarışları resmi olarak duyuruldu.

Sprint yarışları 2023'te her Grand Prix hafta sonunda yapılacak ve ana yarışın yarısı mesafesinde olacak.

Puan barajına giren sürücülere ana yarışta aldıklarının yarısı kadar puan verilecek.

MotoGP, 2023'te sprint yarışlarının eklenmesinin Grand Prix hafta sonunda, pistte geçirilen süreyi artırmayacağı doğrulandı.

MotoGP, bu kapsamda pazar günkü ısınma seansını ve antrenmanlardan birini kaldıracak.

Sonuç olarak, motosiklet ve lastik tahsisi şu anda kullanılandan farklı olmayacak.

Ayrıca, sprint yarışının ana Grand Prix'nin başlangıç ​​gridi üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak. 

Bu, F1'in formatından farklı olacağını gösterirken ana yarışın gridinin yine sıralama turlarının sonucuna göre belirleneceği anlamına geliyor.

Konu ilk kez yaz arasında konuşuldu ve tüm üreticilerin yanı sıra tüm takımlar da teklifi onayladı. 

Tech3 patronu Poncharal, MotoGP'nin gösteriyi iyileştirmek için diğer motor sporlarına baktığını ve MotoGP'deki yarışlar heyecan verici geçse de, daha fazlası için çabalamamanın saçma olacağını söyledi.

Ezpeleta ise ek yarışlara yer açmak için takvimde küçülmeye gitmeyi düşünmediklerini belirtti.

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Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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