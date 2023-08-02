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Resmi: Morbidelli sezon sonunda Yamaha'dan ayrılıyor!

Beş sezondur Yamaha bünyesinde yer alan Franco Morbidelli, bu sezonun ardından takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Altay Gök
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Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

MotoGP'ye 2018 sezonunda Marc VDS Honda ile giriş yapan Morbidelli, bir sezon sonra Petronas Yamaha'ya geçiş yapmış, beş sezonluk Yamaha macerasına burada başlamıştı.

Asıl patlamasını 2020 sezonunda yapan Morbidelli, o sezonu üç galibiyetle şampiyona ikincisi olarak kapatmış ve neler yapabileceğini göstermişti.

Ne yazık ki 2021 sezonundaki diz sakatlığı her şeyi değiştirdi, o yıl beş yarış kaçıran ve sonrasında Maverick Vinales'in yerine fabrika takımına geçiş yapan Morbidelli bir daha asla eski performansına dönemedi.

Bu yıl biraz toparlanma emareleri gösteren ve Arjantin'deki dördüncülük dahil olmak üzere tüm yarışlardan puan alan Morbidelli'nin takımda kalma ihtimali vardı.

Ancak kısa süre önce bir açıklama yayınlayan Yamaha, Morbidelli ile anlaşmaya varamadıklarını ve İtalyan sürücünün sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

Basın açıklamasında Morbidelli için iyi dileklerini sunan takım patronu Lin Jarvis, "Her şeyden önce Franky'e bizimleyken sergilediği tüm özveri ve sıkı çalışması için teşekkür etmek istiyorum."

"Yamaha-Morbidelli ortaklığı, 2020'de olağanüstü bir şampiyona ikinciliği de dahil olmak üzere pek çok harika sonuca imza attı."

"Son iki yılın istediğimiz ve umduğumuz gibi geçmemesi çok üzücü. Ortaklığımızı sürdürme olasılıklarını tartıştık, ancak nihayetinde hem Yamaha'nın, hem de Franky'nin bir değişikliğe ihtiyacı olduğuna karar verdik." 

"Takım olarak, birlikte geçirdiğimiz yılları mümkün olan en iyi şekilde noktalamak için Franky'yi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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