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MotoGP / Aragon GP Son dakika

Resmi: Mir, bilek ağrılarından dolayı Aragon ve Japonya'da yarışamayacak

Joan Mir, ilk üç antrenman seansında çektiği ağrıların ardından Aragon GP'sinden çekildi -ayrıca gelecek haftaki Japonya GP'sinde de yer almayacak.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Resmi: Mir, bilek ağrılarından dolayı Aragon ve Japonya'da yarışamayacak
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Suzuki sürücüsü Avusturya'da geçirdiği kazanın ardından bileğinden sakatlanmış ve iki hafta önceki San Marino GP'sinde boy gösterememişti.

Yarıştan sonraki gün hastaneye giden ve 15 gün boyunca dinlenmesi istenen Mir, Aragon GP'si için "yarışabilir" raporu almasının ardından Cuma antrenmanlarıyla birlikte piste döndü, ancak günün lideri Jorge Martin'in 1.2 saniye gerisinde kaldı.

Cumartesi sabahı hafta sonundan çekilmeyi değerlendirdiğini söyleyen Mir, buna rağmen 3. antrenman seansına katılmış ve ancak 18. olabilmişti.

Seansın ardından daha fazla zorlamamaya karar veren Mir, Aragon GP'sinden ve gelecek hafta gerçekleştirilecek Japonya GP'sinden çekilme kararı aldı.

Suzuki tarafından yapılan açıklamada, "Joan, sağ bileğindeki ağrılar nedeniyle Aragon GP'sinden çekilme kararı aldı. Kendisi ayrıca Japonya GP'sinde de yer almayacak. Bunun kolay bir karar olmadığını biliyoruz ve kendisinin çabucak iyileşmesini umuyoruz."

 

Motorsport İspanya'ya özel bir röportaj veren Mir ise, "Yeterince iyi süremiyorum, bacaklarım titriyor ve sürekli frene basmak zorunda kalıyorum -veriler de bunu gösteriyor."

"Mesele ağrıdan ziyade daha iyi fren kontrolüne sahip olmak, ancak yıpranan tendonlar nedeniyle bacak titreşiminin yarattığı sorunu çözemedik."

"Geçen gece dinlenmeyi ve fizyoterapi yapmayı denedim ama hala çok fazla ağrım var. Bu yıl şampiyonluk şansım yok, dolayısıyla sırf puan kazanmak için bu durumda yarışmak mantıklı gelmedi." dedi.

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