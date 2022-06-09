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MotoGP Haberler

Resmi: Miller, 2023 MotoGP sezonu için KTM ile anlaştı!

KTM, Jack Miller'ın 2023 MotoGP sezonu için Miguel Oliveira'nın yerine fabrika takımına katılacağını açıkladı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Resmi: Miller, 2023 MotoGP sezonu için KTM ile anlaştı!
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Oliveira, geçtiğimiz haftalarda Avusturyalı markanın 2023 sezonu için sürücü kadrosunu yenilemeye çalıştığını ve eğer KTM'de kalmak istiyorsa, 2023'ü Tech3'da geçirmesi gerektiğini belirtmişti.

MotoGP'de dört zaferi bulunan Oliveira'nın adı 2023 için Gresini Ducati ile anılıyordu ancak bunun kendisi için bir seçenek olmadığını söyledi.

Miller'ın adı ise Fransa GP'den bu yana KTM fabrika takımıyla anılıyordu ve Alex Rins de 2023 için Avusturyalı marka ile görüşme halinde olduğunu doğrulamıştı.

Son haftalarda Miller ve KTM arasındaki görüşmeler hız kazanırken, marka perşembe sabahı 2023 için resmi imzaların atıldığını duyurdu.

KTM böylelikle 2023-2024 sezonlarında Brad Binder ve Miller ikilisiyle mücadele edecek.

KTM yöneticisi Francesco Guidotti, bu konuda şöyle dedi: "Brad'in yanında Jack'e sahip olmak, bir başka bir güçlü figüre daha sahip olduğumuzu gösteriyor. Onu çok iyi tanıyorum, çalışma sevgisini ve takıma neler getirebileceğini biliyorum."

“Karakterinin ve KTM RC16'mızı sürme şeklinin projemizin bu aşamasında bize epey fayda getireceğine inanıyorum. Önümüzde, bizim için keyifli olacak iki heyecan verici sezon olacak."

KTM'in motor sporları direktörü Pit Beirer, "Jack'i, Aki ve Moto3 programımızla çıkışa geçtiği günden beri tanıyoruz ve MotoGP ekibimize onun yeteneklerine sahip bir sürücüyü getirmek büyük keyif."

"Bizde olumlu bir izlenim bıraktı ve iletişim halinde kalmayı sürdürdük. Jack'in yarışa yaklaşımı ve tutumu bizimkine çok benziyor."

"Red Bull KTM'ye geri döndüğü için çok mutluyum ve hedeflerimizi başarırken, bize büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Ducati'nin Miller'ın yerine Enea Bastianini ya da Jorge Martin'i getirmesi bekleniyor.

MotoGP gridine bakıldığında, Suzuki'nin çekilmesiyle boşa çıkacak olan Joan Mir'in yeni sezonda Honda fabrika takımında Pol Espargaro'nun yerini alacağı konuşuluyor.

İddiaya göre Pol Espargaro da 2023 sezonu için Tech3 KTM takımına katılacak.

Jack Miller, Ducati Team,

Jack Miller, Ducati Team,

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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