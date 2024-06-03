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MotoGP

Resmi: Martin, 2025'te Aprilia ile yarışacak

Jorge Martin, çok yıllık bir sözleşmenin parçası olarak 2025 MotoGP sezonunda Aprilia ile yarışacak.

Ezel Tan
Jorge Martin, Massimo Rivola, Aprilia Racing

Fotoğraf: Aprilia Racing

Motorsport.com, bugün Ducati'nin Jorge Martin'i yeni sezonda fabrika takımına alma kararından vazgeçtiğini öğrenmişti.

Ducati'nin orijinal planı Martin'i fabrika takımına geçirmek ve Marquez'i de fabrika motosikletiyle Pramac'ta yarışmaktı. Ancak Marquez, fabrika takımında yarışmadığı takdirde başka bir üreticiye geçeceğini Ducati'ye belirtti.

Ducati, Marquez'in rakip bir üreticiye gitmesini istemediği için Martin'i fabrika takımına almaktan vazgeçti.

Ducati'nin fikrini değiştirdiği konusunda bilgilendirilen Martin, artık kendi adımlarını atmaya ve Ducati bünyesinden ayrılmaya karar verdi.

Sonuç olarak da Aprilia'nın kendisine sunduğu teklifi kabul ederek, 2025 için İtalyan üreticiye imza attı.

Aprilia CEO'su Massimo Rivola, “Büyük bir gelişim açlığına sahip olan Jorge, Aprilia Racing'de hepimizin peşinden koştuğu hedefe ulaşmak için kilit bir isim olacak."

"Bu fırsat için Dr. Michele Colaninno'ya teşekkürler, dün gece konuştuk ve hiç vakit kaybetmeden kararımızı verdik.” dedi.

Martin, yeni sezonda emekli olma kararı alan Aleix Espargaro'nun yerine geçecek.

 

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