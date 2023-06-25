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Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!

Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez, yaşadığı sakatlık sonrası Assen yarışına katılmama kararı aldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Son yılları büyük sakatlıklarla geçiren Marc Marquez'in çile dolu MotoGP yolculuğu son hafta sonlarda da devam etmişti.

Bu yıl neredeyse hafta sonu birden fazla kaza yapan Marquez, Almanya'da beş ayrı kaza yaptıktan sonra hafta sonundan çekilmişti.

Assen'de piste çıkan ve hem antrenmanlar hem de sıralama turlarında kaza yapan Marquez, sprint yarışını tamamlasa da puan alamamıştı.

Pazar günkü yarış öncesinde sakatlığı nükseden ve tıbbi testlerden geçemeyen İspanyol sürücü, pazar günkü yarışta yer alamayacak.

Açıklamada, Marquez'in Almanya GP'de ortaya çıkan ve Assen'de ağırlaşan sakatlığı sonrası pazar günü yarışamayacağı belirtildi.

Böylelikle Marquez arka arkaya ikinci hafta sonunda pazar günü piste çıkamamış olacak.

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