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MotoGP / Haberler

Resmi: Marquez, Katar'daki ilk iki MotoGP yarışını kaçıracak!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Honda, altı kez MotoGP Dünya Şampiyonu Marc Marquez'in 2021 sezonunun Katar'da gerçekleştirilecek ilk iki yarışına katılmayacağını açıkladı.

Resmi: Marquez, Katar'daki ilk iki MotoGP yarışını kaçıracak!

Marquez, geçen yılın Temmuz ayında düzenlenen İspanya Grand Prix'sinde düşerek kolunu kırmış ve o günden bu yana pistlere dönememişti. Honda'nın açıklamasına göre Marquez, hem bu hafta gerçekleştirilecek Katar yarışında, hem de sonraki hafta yine aynı pistte düzenlenecek Doha GP'de yer almayacak ve 12 Nisan'da yeni bir tıbbi kontrolden geçecek. Bu tıbbi kontrolün ardından sonrasında ne yapacağı belli olacak.

Marc Marquez, Instagram hesabından, "Tıbbi ekiple yapılan son kontrollerin ardından bana her iki Katar yarışına da katılmamamı tavsiye ettiler. Bu yüzden yarışlara mümkün olan en kısa sürede dönebilmek için iyileşmeye devam edeceğim." yazdı.

Kazadan bu yana üç ayrı ameliyat olan Marquez'in özellikle Aralık ayındaki ameliyatı oldukça önemliydi.

İspanyol sürücünün kolu, üçüncü ameliyatın ardından istenilen şekilde iyileşme belirtileri göstermeye başladı ve geçtiğimiz günlerde özel bir test gerçekleştirdi.

Buna rağmen doktorlar, bu hafta sonu yapılacak Katar yarışında yer almaması gerektiği tavsiyesinde bulundular.

Marquez, "Tıbbi ekiple yapılan son incelemenin ardından doktorlar, benim için en ihtiyatlı şeyin Katar Grand Prix'sine katılmamak ve son haftalarda uyguladığımız iyileşme planına devam etmek olduğunu söylediler."

“Dünya şampiyonasının ilk yarışına katılabilmeyi çok isterdim, ancak mücadeleye geri dönmemize izin verecek en uygun şartları elde edebilmemiz için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Repsol Media

 

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Morbidelli: "Yamaha'nın 2021 MotoGP güncellemeleri 'kayda değer'"

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Morbidelli: "Yamaha'nın 2021 MotoGP güncellemeleri 'kayda değer'"
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Marc Marquez
Editör Lewis Duncan

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