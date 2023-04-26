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Resmi: Marquez, İspanya GP'yi de kaçıracak

Honda sürücüsü Marc Marquez, sakatlığının ardından iyileşme sürecine devam edecek ve bundan ötürü İspanya Grand Prix'sinde yer alamayacak.

Kemal Şengül
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Resmi: Marquez, İspanya GP'yi de kaçıracak

Yaptığı kaza sonrası sağ el birinci tarak kemiğini kıran Marc Marquez, başarılı bir operasyon geçirmiş ve o günden bu yana pistlerden uzak kalmıştı.

Rehabilitasyon sürecine devam eden İspanyol sürücü, 25 Nisan Salı günü Ruber Internacional Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Klinik ve radyolojik ilerleme tatmin edici olsa da, kırığın doğası ve geride kalan süre nedeniyle bir süre daha dinlenmesine karar verildi.

Sonuç olarak Marquez, 12-14 Mayıs'taki Fransa GP'den önce pistlere dönemeyecek ve bundan ötürü İspanya GP'yi de kaçıracak.

Bu hafta sonu Marquez'in yerini, Dünya Superbike'ta HRC için yarışan Iker Lecuona olacak.

Marquez, "Dün bir genel tarama daha yapıldı ve sakatlığın olumlu yönde ilerlemesine rağmen kemiğin iyileşmesinin henüz tamamlanmadığı ve Jerez'de yarışmanın riskli olduğu anlaşıldı."

"Sağlık ekibiyle birlikte risk almamaya, iki hafta daha beklemeye ve Le Mans'ta dönmeye karar verdik."

"İspanya Grand Prix'sini kaçırdığım için çok üzgünüm çünkü atmosfer, kendi evimizde yarışmak ve her şeyden önemlisi taraftarları görmek ve onlarla eğlenmek her zaman çok özel oldu."

"Rehabilitasyona devam edeceğim ve mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için çalışacağım. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim!" dedi.

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