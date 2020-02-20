Resmi: Marquez, en az 2024 sonuna kadar Honda ile yarışacak!

MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
Biletler
05 Mar
-
08 Mar
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
27 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
Biletler
14 May
-
17 May
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
Biletler
28 May
-
31 May
Sıradaki Etkinlik
97 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalonya GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
104 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
Biletler
18 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
118 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda TT
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
125 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
Biletler
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
139 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
167 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
174 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
188 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
Biletler
10 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
202 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
Biletler
01 Eki
-
04 Eki
Sıradaki Etkinlik
223 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
Biletler
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
237 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
245 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
251 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
265 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Resmi: Marquez, en az 2024 sonuna kadar Honda ile yarışacak!

paylaşım
yorumlar
Resmi: Marquez, en az 2024 sonuna kadar Honda ile yarışacak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 Şub 2020 10:18

Honda MotoGP ekibi, altı kez dünya şampiyonu Marc Marquez'le yeni sözleşme imzaladığını ve şampiyon sürücünün en az 2024 yılı sonuna kadar kendileri adına yarışacağını açıkladı

27 yaşındaki sürücü Honda ile MotoGP'de yarışmaya 2013 yılında başladı ve geride kalan yedi yıllık süreçte altı MotoGP dünya şampiyonluğu kazanırken, bunlardan sonuncusunu geçen yıl aldı. Tüm bu başarıları sayesinde de Marquez, en başarılı Honda sürücüsü haline geldi.

Marquez'in yeni anlaşma yapması, Moto2 şampiyonu ve kardeşi Alex'in Honda ile anlaşmasından birkaç ay sonra geldi. Bunun Marc'ın takımda kalmasına yardımcı olduğu düşünülüyor.

Marquez, "Önümüzdeki dört yıl için Honda Racing Corporation ile yeni bir anlaşma imzaladığımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum."

"Honda bana 2013 yılında fabrika motosikletiyle MotoGP'de yarışma fırsatı verdi. İlk yıldan beri birlikte başarılara ulaştık ve Honda ailesinin bir parçası olmaya devam etmekten çok mutluyum.

"HRC, ortak hedefimize ulaşmak ve başarı hikayemizi devam ettirme konusunda bana güven veriyor." dedi.

Honda'nın açıklaması, Yamaha'nın Maverick Vinales ve Fabio Quartararo ile anlaştığını açıklamasından sadece bir ay sonra geldi.

Motorsport.com geçtiğimiz hafta Suzuki'nin Alex Rins ve Joan Mir ile devam edeceğini de öğrenmişti.

Sonraki haber
KTM ve Tech3, 2020 renk düzenini tanıttı!

Önceki haber

KTM ve Tech3, 2020 renk düzenini tanıttı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

Yarış merkezi

Katar GP

Katar GP

5 Mar - 8 Mar
FP1 Başlangıç:
14 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 6 Mar
Cum 6 Mar
02:40
13:40
FP2
Cum 6 Mar
Cum 6 Mar
07:00
18:00
FP3
Cmt 7 Mar
Cmt 7 Mar
02:15
13:15
FP4
Cmt 7 Mar
Cmt 7 Mar
06:20
17:20
Q1
Cmt 7 Mar
Cmt 7 Mar
07:00
18:00
Q2
Cmt 7 Mar
Cmt 7 Mar
07:25
18:25
Yarış
Paz 8 Mar
Paz 8 Mar
08:00
18:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Canlı anlatım: Barcelona testleri 2. gün

3s
2
Formula 1

Mercedes'in direksiyon sistemi tartışmaların göbeğinde!

12dk
3
Formula 1

Leclerc yeni "not alma" yaklaşımını açıkladı

33dk
4
Formula 1

Leclerc: "Yeni Ferrari, ayarlarda daha fazla esneklik sunuyor"

1s
5
Formula 1

Racing Point: "Mercedes'in aero yönünü takip ederek risk aldık"

49dk

Son Videolar

2020 MotoGP Ducati Tanıtımı 00:00
MotoGP

2020 MotoGP Ducati Tanıtımı

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

Son Haberler

Resmi: Marquez, en az 2024 sonuna kadar Honda ile yarışacak!
MGP

Resmi: Marquez, en az 2024 sonuna kadar Honda ile yarışacak!

KTM ve Tech3, 2020 renk düzenini tanıttı!
MGP

KTM ve Tech3, 2020 renk düzenini tanıttı!

Vinales: "Yeni Yamaha anlaşması, kolay bir karar değildi"
MGP

Vinales: "Yeni Yamaha anlaşması, kolay bir karar değildi"

Rins: “Suzuki, olmasını istediğim yerde”
MGP

Rins: “Suzuki, olmasını istediğim yerde”

Avintia Ducati, yeni renk düzenini tanıttı
MGP

Avintia Ducati, yeni renk düzenini tanıttı

Program

MotoGP
  • MotoGP
  • Formula 1
Biletler
Sağlayan
5 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
14 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.