Resmi: Marquez, en az 2024 sonuna kadar Honda ile yarışacak!
Honda MotoGP ekibi, altı kez dünya şampiyonu Marc Marquez'le yeni sözleşme imzaladığını ve şampiyon sürücünün en az 2024 yılı sonuna kadar kendileri adına yarışacağını açıkladı
27 yaşındaki sürücü Honda ile MotoGP'de yarışmaya 2013 yılında başladı ve geride kalan yedi yıllık süreçte altı MotoGP dünya şampiyonluğu kazanırken, bunlardan sonuncusunu geçen yıl aldı. Tüm bu başarıları sayesinde de Marquez, en başarılı Honda sürücüsü haline geldi.
Marquez'in yeni anlaşma yapması, Moto2 şampiyonu ve kardeşi Alex'in Honda ile anlaşmasından birkaç ay sonra geldi. Bunun Marc'ın takımda kalmasına yardımcı olduğu düşünülüyor.
Marquez, "Önümüzdeki dört yıl için Honda Racing Corporation ile yeni bir anlaşma imzaladığımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum."
"Honda bana 2013 yılında fabrika motosikletiyle MotoGP'de yarışma fırsatı verdi. İlk yıldan beri birlikte başarılara ulaştık ve Honda ailesinin bir parçası olmaya devam etmekten çok mutluyum.
"HRC, ortak hedefimize ulaşmak ve başarı hikayemizi devam ettirme konusunda bana güven veriyor." dedi.
Honda'nın açıklaması, Yamaha'nın Maverick Vinales ve Fabio Quartararo ile anlaştığını açıklamasından sadece bir ay sonra geldi.
Motorsport.com geçtiğimiz hafta Suzuki'nin Alex Rins ve Joan Mir ile devam edeceğini de öğrenmişti.
Bu Haber Hakkında
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|Pilotlar
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|Takımlar
|Repsol Honda Team
|Editör
|Lewis Duncan
Resmi: Marquez, en az 2024 sonuna kadar Honda ile yarışacak!
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