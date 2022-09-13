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MotoGP / Aragon GP Haberler

Resmi: Marquez, Aragon GP ile MotoGP'ye dönüyor

Salı günü yapılan açıklamaya göre Marc Marquez, dört aylık aranın ardından bu hafta sonu Aragon GP ile pistlere dönecek.

Pablo Elizalde
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Resmi: Marquez, Aragon GP ile MotoGP'ye dönüyor
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Marquez, Mayıs ayında gerçekleştirilen İtalya GP'den sonra sağ kolundan dördüncü ameliyatını olmuş ve o günden buyana pistlerden uzak kalmıştı.

Bugün yapılan açıklamayla İspanyol sürücünün bu hafta sonu Aragon GP'ye katılacağı ve pistlere döneceği doğrulandı.

Marquez şöyle dedi: "Gördüğünüz üzere gülümsüyorum, bu da Aragon GP'de olacağım anlamına geliyor. Bu kez pist üstünde olacağım."

"Doktorlarla ve ekiple konuştuktan sonra, iyileşmem için en iyisinin motosiklete binmek ve gelecek yıl için mesafe tamamlamak olduğuna karar verdik."

"Bunu Aragon'daki büyük taraftar grubunun önünde yapmak paha biçilemez olacak."

"Desteklerinin tüm hafta sonu boyunca bana yardımcı olacağından eminim. Cuma gününü ve motosikletin üzerinde olmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Altı kez MotoGP şampiyonu, kazadan bu yana dördüncü ameliyatını geçirmesinin ardından pistlerden uzak kalmış, sadece geçen hafta piste çıkabilmişti.

İspanyol sürücü testin ardından kolunu eskisinden daha iyi hissettiğini söyleyerek olumlu geri bildirimlerde bulunmuştu.

Marquez geçmişte girdiği ameliyatların ardından kolunu eskisi gibi kullanamıyordu ve bu da sürüşünü olumsuz etkiliyordu. Ancak son ameliyat, kolunu artık tamamen kullanabildiği, bu sayede de eskisi gibi sürebileceği anlamına geliyor.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: MotoGP

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