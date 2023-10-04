Resmi: Marquez, 2023 sonunda Honda'dan ayrılacak!

Marquez ve Honda, karşılıklı olarak anlaşmalarının ardından 2013'ten bu yana devam eden birlikteliklerini sezon sonunda sonlandıracaklar.

İspanyol sürücü, takım için ilk yarışına 2013'te çıktı ve bu aynı zamanda şampiyonadaki ilk yarışıydı. O günden bu yana hep Honda için yarışan Marquez, tarihin en başarılı sürücülerinden birisi olmayı başardı.

2016-19 arası arka arkaya şampiyonluklar alan Marquez, 2020'nin başında ciddi bir kol sakatlığı geçirdi ve 2020/22 arası dört büyük operasyon geçirmek durumunda kaldı.

Gözünde de çift görme problemleriyle boğuşan Marquez'in son dört yılı adeta heba oldu ve istediği sonuçları alamadı.

Marquez, sakatlığının yanında Honda'nın son yıllardaki düşük performansıyla da boğuşmak durumunda kaldı. Bu yıl motosikletten hiç memnun olmayan İspanyol sürücü, 2024 prototipini denedikten sonra umudunu iyice kaybetmiş gibiydi.

Son haftalarda adı Ducati'nin uydu ekibi Gresini ile anılıyordu ve resmi anlaşmanın imzalandığı dilden dile konuşulmaya başlandı.

Marc Marquez, Repsol Honda Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sonuç olarak Honda, 2023 sonunda Marquez'in takımdan ayrılacağını doğruladı. Gresini henüz resmi olarak açıklamasa da, Marquez'in yeni sezonda kardeşi Alex'in takımı arkadaşı olarak Gresini'ye geçmesi bekleniyor.

Şimdilik Marquez'in anlaşmasının bir yıllık olması planlanıyor.

İlk etapta Marquez'in Gresini Ducati'de bir yıl eski Ducati motosikletini kullanacağı belirtiliyordu fakat İspanyol sürücünün tıpkı fabrika sürücüleri ve Pramac ikilisi gibi en son versiyon Ducati'yi alması sürpriz olmayacak.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre 31 yaşındaki Marquez, kariyerinin yeni aşamasına, daha önce Moto2 ve MotoGP'de birlikte çalıştığı isimler olmadan başlayacak.

Mühendislerini yanına alma girişimlerine rağmen Marquez, Ducati'nin tavrı nedeniyle bunu yapamayacak. Ducati, bu mühendislerin 2025 sonrasında boşa çıkabileceğini ve kendilerine ait bilgileri başka üreticilere götürebileceğini düşünüyor.

Marquez ve Honda, birlikte 59 galibiyet, 101 podyum ve 64 pole pozisyonu elde ettiler.