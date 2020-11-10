Resmi: Marquez, 2021'den önce MotoGP'ye dönmeyecek

Honda, Stefan Bradl'in hem Valencia Grand Prix hem de Portekiz Grand Prix'sinde Marc Marquez'in yerini almaya devam edeceğini de açıkladı.

Marquez, Temmuz ayında Jerez'de yapılan yarışta sağ kolunu kırdı ve ameliyat olduktan bir hafta sonra Endülüs GP'de dönmeye çalıştı ancak antrenman seansından sonra yarıştan çekildi.

Marquez daha sonra kırılan plakanın değiştirilmesi için ikinci bir ameliyat daha geçirmek zorunda kaldı.

Ağustos ayı sonlarında Honda, Marquez'in "iki ila üç ay boyunca yarışmayacağını" doğruladı ve bu, İspanyol sürücünün son yarışlarda yer alabileceği anlamına geliyordu.

Ancak devam eden iyileşme sürecinin ardından Honda, risk almamayı seçti ve Marquez 2021 sezonundan önce yarışlara dönmeyecek.

Honda'dan yapılan açıklamada, Marquez'in uzman doktorlarla ve Honda ile yaptığı görüşmelerin ardından böyle bir karar aldığına yer verildi.

Marquez geri dönemezken, Honda test sürücüsü Bradl, Alex Marquez ile birlikte 2020 sezonunu tamamlayan isim olacak.