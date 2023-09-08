Prime'a abone ol
Önceki / Liberty Media, Quint Events'i satın alarak MotoGP'ye de el attı Sonraki / Marc Marquez, Gresini Ducati ile anlaşmaya çok yakın!
MotoGP / San Marino GP Haberler

Resmi: Marini 2024 sezonunda da VR46 ile yarışacak

MotoGP'de bir diğer beklenen gerçekleşti; Luca Marini'nin 2024 sezonunda da VR46 adına yarışacağı resmen açıklandı.

Megan White
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Lewis Duncan
Luca Marini, VR46 Racing Team

Kısa süre önce Marco Bezzecchi ile bir sezon daha sözleşme imzalayan VR46'nın bu kararı biraz sürpriz oldu, nitekim şampiyonada üçüncü sırada yer alan Bezzecchi'nin yeni model Desmosedici için Pramac'a gitmesi bekleniyordu.

Bezzecchi'nin kalışının ardından VR46'nın ikinci koltuğunda da Marini'nin devam edeceği neredeyse kesinleşmişti, sadece resmi açıklama bekleniyordu

Hem takımın, hem de Marini'nin ev yarışı olan Misano'dan önce beklenen açıklamayı gerçekleştiren takım, İtalyan sürücünün de takımla devam edeceğini açıkladı.

Böylece iki önemli Ducati motosikleti de resmen dolmuş oldu.

Marini, "2024'te de Mooney VR46 Racing Team'de kalmak benim için uzun yıllardır bana inanan, birbirine çok bağlı bir ekibe güvenmemle açıklanabilir."

"Takım olarak önümüzdeki sezon hedeflerimize ulaşmak için her şeyi yapacağız."

"Sadece Vale [Valentino Rossi, üvey ağabeyi], Uccio [Salucci] ve Pablo [Nieto]'ya değil, beni ve Ducati'yi destekleyen tüm teknik ekibe teşekkür ediyorum."

"2024 sezonunun başrol oyuncuları arasında yer almak, bir sürücü ve bir Takım olarak Şampiyonluk için mücadele etmek kesinlikle muhteşem olacak."

Luca Marini, VR46 Racing Team

Luca Marini, VR46 Racing Team

Photo by: Media VR46

Şu an şampiyonada yedinci sırada yer alan ve ABD'de kariyerinin ilk podyumunu yakalayan Marini'nin kalan VR46 koltuğunu doldurması birçok ismin geleceği için önemli.

Bu isimlerin başında Franco Morbidelli geliyor, normalde kendisinin VR46'da Bezzecchi'den boşalacak koltuğa geçmesi bekleniyordu -ancak bu senaryo gerçekleşmedi.

An itibariyle Morbidelli'nin Pramac'a geçmesi en kuvvetli ihtimal olarak karşımızda, ancak takımın daha farklı isimlere yönelmesi de sürpriz olmaz.

paylaşım
yorumlar

Liberty Media, Quint Events'i satın alarak MotoGP'ye de el attı

Marc Marquez, Gresini Ducati ile anlaşmaya çok yakın!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Megan White Daha fazlası
Megan White
MotoGP San Marino GP: 1. antrenman seansının lideri Pirro!

MotoGP San Marino GP: 1. antrenman seansının lideri Pirro!

MotoGP
San Marino GP

MotoGP San Marino GP: 1. antrenman seansının lideri Pirro! MotoGP San Marino GP: 1. antrenman seansının lideri Pirro!

Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor

Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor

MotoGP

Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor

Formula 2, yeni nesil aracının örtüsünü kaldırdı

Formula 2, yeni nesil aracının örtüsünü kaldırdı

FIA F2
Monza

Formula 2, yeni nesil aracının örtüsünü kaldırdı Formula 2, yeni nesil aracının örtüsünü kaldırdı

Son Haberler

Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu"

Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu"

F1 Formula 1

Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu" Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu"

Marko, Perez yorumları nedeniyle özür diledi

Marko, Perez yorumları nedeniyle özür diledi

F1 Formula 1
İtalya GP

Marko, Perez yorumları nedeniyle özür diledi Marko, Perez yorumları nedeniyle özür diledi

SBK Magny-Cours: 2. antrenmanda Rinaldi lider, Rea günün hızlısı, Toprak 4.

SBK Magny-Cours: 2. antrenmanda Rinaldi lider, Rea günün hızlısı, Toprak 4.

SBK World Superbike
Magny-Cours

SBK Magny-Cours: 2. antrenmanda Rinaldi lider, Rea günün hızlısı, Toprak 4. SBK Magny-Cours: 2. antrenmanda Rinaldi lider, Rea günün hızlısı, Toprak 4.

2023 Yunanistan Rallisi: Cuma gününün lideri Neuville, Ogier yakın takipte

2023 Yunanistan Rallisi: Cuma gününün lideri Neuville, Ogier yakın takipte

WRC WRC
Yunanistan Rallisi

2023 Yunanistan Rallisi: Cuma gününün lideri Neuville, Ogier yakın takipte 2023 Yunanistan Rallisi: Cuma gününün lideri Neuville, Ogier yakın takipte

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol