Resmi: Marini 2024 sezonunda da VR46 ile yarışacak

Kısa süre önce Marco Bezzecchi ile bir sezon daha sözleşme imzalayan VR46'nın bu kararı biraz sürpriz oldu, nitekim şampiyonada üçüncü sırada yer alan Bezzecchi'nin yeni model Desmosedici için Pramac'a gitmesi bekleniyordu.

Bezzecchi'nin kalışının ardından VR46'nın ikinci koltuğunda da Marini'nin devam edeceği neredeyse kesinleşmişti, sadece resmi açıklama bekleniyordu

Hem takımın, hem de Marini'nin ev yarışı olan Misano'dan önce beklenen açıklamayı gerçekleştiren takım, İtalyan sürücünün de takımla devam edeceğini açıkladı.

Böylece iki önemli Ducati motosikleti de resmen dolmuş oldu.

Marini, "2024'te de Mooney VR46 Racing Team'de kalmak benim için uzun yıllardır bana inanan, birbirine çok bağlı bir ekibe güvenmemle açıklanabilir."

"Takım olarak önümüzdeki sezon hedeflerimize ulaşmak için her şeyi yapacağız."

"Sadece Vale [Valentino Rossi, üvey ağabeyi], Uccio [Salucci] ve Pablo [Nieto]'ya değil, beni ve Ducati'yi destekleyen tüm teknik ekibe teşekkür ediyorum."

"2024 sezonunun başrol oyuncuları arasında yer almak, bir sürücü ve bir Takım olarak Şampiyonluk için mücadele etmek kesinlikle muhteşem olacak."

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Media VR46

Şu an şampiyonada yedinci sırada yer alan ve ABD'de kariyerinin ilk podyumunu yakalayan Marini'nin kalan VR46 koltuğunu doldurması birçok ismin geleceği için önemli.

Bu isimlerin başında Franco Morbidelli geliyor, normalde kendisinin VR46'da Bezzecchi'den boşalacak koltuğa geçmesi bekleniyordu -ancak bu senaryo gerçekleşmedi.

An itibariyle Morbidelli'nin Pramac'a geçmesi en kuvvetli ihtimal olarak karşımızda, ancak takımın daha farklı isimlere yönelmesi de sürpriz olmaz.