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MotoGP / Son dakika

Resmi: Marini, 2021'de Avintia Ducati ile yarışacak

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Resmi: Marini, 2021'de Avintia Ducati ile yarışacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Valentino Rossi'nin üvey kardeşi Luca Marini, Ducati ile yaptığı anlaşma kapsamında gelecek yıl Enea Bastianini'nin Avintia Ducati'deki takım arkadşaı olacak.

Rossi'nin VR46 takımı ile Moto2'de yarışan ve bu yıl üç galibiyet alan eski Moto2 şampiyona lideri Marini'nin adı uzun süredir Avintia ile anılıyordu.

Enea Bastianini, Eylül ayındaki Misano yarışında Ducati ile sözleşme imzaladığını doğrulamıştı.

2014 Moto2 şampiyonu Tito Rabat'ın 2021 için Avintia ile bir sözleşmesi vardı ancak takım, gelecek yıl Bastianini ve Marini kadrosuyla yarışacağını açıkladı.

Marini, "2021'de MotoGP'de yarışmak için harika bir fırsata sahip olmak, tüm sürücülerin küçüklüklerinden bu yana kurdukları bir hayaldir."

"Sky Racing VR46 ile son yıllarda çok fazla deneyim kazandım ve onlar sayesinde geliştim. İlk önemli sonuçlarımı onlarla aldım."

"MotoGP'de yarışmak bir rüya gibi ve bunu, idolüm Casey Stoner'ın günlerinden beri büyük bir hayranı olduğum bir marka olan Ducati ile yapacak olmaktan heyecan duyuyorum." dedi.

Pramac'ta Jack Miller ve Francesco Bagnaia ikilisi gelecek yıl fabrika takımı için yarışacaklar.

Pramac'taki koltuklara ise Johann Zarco ve Jorge Martin geçecek.

Bu açıklamayla gridde sadece Aleix Espargaro'nun yanındaki Aprilia koltuğu boş.

Aprilia, Andrea Iannone ile ilgili verilecek doping kararını bekliyor. Olumsuz bir karar çıkması halinde Aprilia'nın Cal Crutchlow'la anlaşması bekleniyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Enea Bastianini , Luca Marini
Takımlar Avintia Racing
Editör Lewis Duncan

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