MotoGP Valencia GP

Resmi: Marc Marquez, 2026 sonunda emekli oluyor!

MotoGP Ducati Lenovo Team tarafından yapılan resmi açıklamada Marc Marquez'in 2026 sezonu sonunda emekli olacağı duyuruldu.

Zeynep Taş

Düzenlendi: 27 Kas 2026 09:56

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Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, geçtiğimiz hafta gerçekleşen MotoGP Portekiz Grand Prix'sinde MotoGP'deki sekizinci, kariyerindeki toplam 10. şampiyonluğunu ilan etmişti.

Bu hafta sonu gerçekleşecek sezonun son yarışı olan Valensiya GP öncesinde Ducati, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Marc Marquez'in sezon sonunda emekli olacağını duyurdu.

Böylece Valensiya GP, İspanyol sürücünün son yarışı olacak.

Marc Marquez'in bugün saat 12.15'ten itibaren Circuit Ricardo Tormo'da düzenlenecek basın toplantısında konuyla ilgili daha fazla detay vereceği açıklandı.

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Miguel Lemos / Soccrates / Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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