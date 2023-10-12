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Resmi: Marc Marquez, 2024'te Gresini Ducati ile yarışacak!

Gresini Racing, Marc Marquez'in yıl sonunda Honda'dan ayrılacağını ve 2024'te kendileri adına yarışacağını duyurdu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Honda, geçen hafta sonu yaptığı açıklama ile Marc Marquez'in 2024 için kontratı olmasına rağmen sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Son 11 yılını Japon markasıyla geçiren Marquez'in adı bir süredir Gresini ile anılıyordu.

Honda'nın Marquez'i elinde tutma çabaları, son aylarda yapılan çalışmalara rağmen mümkün olmadı.

Honda'nın duyurusu sonrası Gresini cephesinden resmi bir açıklama gelmemesi, "anlaşmazlık" iddialarına yol açsa da, bugün itibariyle Marquez'in yeni sezonda Gresini Ducati ile yarışacağı kesinleşti.

Takım patronu Nadia Padovani "Bu Gresini Ailesi için tarihi bir an."

"Marc Marquez'in önümüzdeki sezon bizimle yarışmayı seçmesi kesinlikle harika ve bunu resmileştirebildiğim için son derece mutluyum." dedi ve ekledi: "GP23'le başlangıçtan itibaren rekabetçi olmak için gerekli tüm potansiyele sahip olduğuna eminiz."

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu, Fabio di Giannantonio'nun MotoGP macerasının sonu anlamına geliyor gibi görünüyor.

Bu konuda Padovani, "Fabio Di Giannantonio'ya profesyonelliği için teşekkür etmek istiyorum. Kariyerinin devamı için kendisine en iyi dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

Gresini'nin açıklamasının bu hafta sonu yapılacak Endonezya Grand Prix'si ile aynı zamana denk gelmesi bekleniyordu, zira takımın sponsorlarının bir kısmı burada.

Gresini, Marquez'in iki yıllık sözleşme imzalamasını istiyordu ancak Marquez, fabrika takımlarında boş yerlerin olacağı 2025 için seçeneklerini açık tutmak istedi ve tek yıllık anlaşma imzaladı.

Marquez mevcut Honda ekibinden hiç kimseyi yanında götüremeyecek çünkü Ducati, tek yıl için bilgilerinin başka bir yere gitme riskine girmek istemiyor.

Marquez önümüzdeki yıl 2024 değil, 2023 Ducati motosikletiyle yarışacak ve kardeşi Alex Marquez'in takım arkadaşı olacak.

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Marquez sezon sonu testinde Ducati ile sürüş yapabilecek

Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı

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