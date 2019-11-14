Resmi: Lorenzo sezon sonunda emekli oluyor!

Lorenzo, 2019 yılında Honda'ya katılmıştı ancak RC213V'ye adapte olmakta zorlandı ve sezon boyunca yaşadığı sakatlıklardan ötürü hiç ilk ona girmeyi başaramadı.

Sezon sonunda Ducati'ye döneceği konuşulan Lorenzo'nun kötü performansı devam edince, sözleşmesini olması gerekenden bir yıl önce noktalayacağı ve sezon sonunda emekli olacağı iddia edilmişti.

Bugün Valencia'da bir basın toplantısı düzenleyen Lorenzo ise, bu hafta sonu son kez MotoGP'de yer alacağını açıkladı.

Jorge Lorenzo oldukça başarılı bir kariyere sahipti. 2006 ve 2007 yıllarında 250cc'de şampiyonluğa ulaşan Lorenzo, 2008'de Yamaha ile MotoGP'ye adım attı.

2010, 2012 ve 2015 yıllarında üç şampiyonluk elde eden İspanyol sürücü, 2009, 2011 ve 2013 yıllarında ikinci, 2014 ve 2016 yıllarında ise üçüncü oldu.

2017'de Ducati'ye geçme kararından sonra zorluklarla boğuşan Lorenzo, 2018 yılında sakatlıklarla boğuşmasına rağmen üç galibiyet aldı ve 2019 için Honda ile anlaştı.

Ancak bu yıl sakatlıklar ve Honda motosikletine alışamamasından ötürü geride kalan 14 yarışta sadece 25 puan toplayabildi.

İspanyol sürücü, 2008 yılından bu yana 202 yarışa katıldı ve 47 galibiyet, 114 podyum, 43 pole pozisyonu ve 30 en hızlı tur elde etti.

Honda'nın 2020 için Lorenzo'nun yerine kimi geçireceği belirsizliğini korurken, şu anda herhangi bir takımla anlaşması bulunmayan Johann Zarco koltuğun en büyük adayı konumunda yer alıyor.