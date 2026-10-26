MotoGP Avustralya GP

Resmi: Lecuona, Malezya GP’de bir kez daha Aldeguer’in yerine piste çıkacak

Sakatlanan Fermin Aldeguer’in yerine Gresini koltuğuna geçen Iker Lecuona, Malezya GP’de görevine devam edecek.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 26 Eki 2026 12:09

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Iker Lecuona, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

2026 WorldSBK sezonunun tamamlanmasının ardından Gresini ekibinin çağrısına yanıt veren Iker Lecuona, Endonezya GP’sinde sağ elinin birinci tarak kemiğini kıran ve ameliyat edilen Fermin Aldeguer’in yerine MotoGP’ye geçici bir dönüş yapmıştı. Avustralya’da pazar günü yapılması planlanan ana yarış, görüş mesafesinin yetersizliği ve tıbbi helikopterin kalkış yapamaması nedeniyle iptal edilse de İspanyol sürücü cumartesi günkü sprint yarışında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Serbest antrenmanlarda MotoGP motosikletine yeniden alışmaya çalışan Lecuona, sıralama turlarında Q2 şansını kıl payı kaçırarak mücadeleye 14. sıradan başladı.

Iker Lecuona, Gresini

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pistteki kazalar ve yarış içi hamleleriyle basamakları bir bir tırmanan tecrübeli pilot, final turunda Diogo Moreira ile girdiği çekişme ve Ai Ogura’ya verilen 8 saniyelik lastik basıncı cezasının ardından sprint yarışını 9. sırada tamamlayarak hanesine puan yazdırmayı başardı.

Aldeguer’in sakatlık sürecinin devam etmesi nedeniyle Lecuona, önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek Malezya Grand Prix’sinde de Sepang pistinde Gresini Racing adına griddeki yerini koruyacak.

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- Motorsport.com Ekibi

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