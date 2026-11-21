MotoGP Portekiz GP

Resmi: KTM sürücüsü Vinales, Portekiz'de yarışmayacak

Tech3 KTM MotoGP takım patronu Nicolas Goyon, Maverick Vinales'in motosikletine hakim olmakta zorlandığını ve İspanyol sürücünün Portekiz Grand Prix'sinden çekilme kararı aldığını açıkladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 21 Kas 2026 08:40

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Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

10 kez MotoGP yarışı kazanan Maverick Vinales, geçtiğimiz temmuz ayından bu yana omuz sakatlığıyla mücadele ediyordu. İspanyol sürücü, bu süreçte hızını bulmakta zorlanırken 2026 sezonunda birden fazla yarışı da kaçırdı.

Yaşadığı sorunlar, Vinales'in kariyerini de olumsuz etkiledi ve 2027 sezonu için kendisine bir koltuk bulamadı.

Cuma günü Portimao'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansının ardından KTM ve Tech3, Vinales'in hafta sonunun geri kalanında mücadele etmeyeceğini açıkladı.

Nicolas Goyon, Vinales'in sakatlığından bu yana hiçbir zaman tamamen iyileşemediğini belirtirken, Portekiz pistinde sakatlığıyla motosiklet kullanmanın güvenlik açısından oluşturduğu riskin çekilme kararında önemli rol oynadığını söyledi.

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Goyon, MotoGP'nin resmi canlı yayınına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Maverick'in bu hafta sonu yarışmaması kararını aldık çünkü motosikleti kullanmakta zorlanıyordu. Bu pist, fiziksel kondisyon açısından en zorlu pistlerden biri. Bunu Katar'dan itibaren zaten biliyorduk."

"Maverick sakatlığından bu yana hiçbir zaman tamamen sağlıklı bir şekilde geri dönemedi. Bunu aşmayı denedik ancak ortada yolunda gitmeyen bir şey var. Nedenini biz de bilmiyoruz, kendisi de bilmiyor."

"Hâlâ güç kaybı yaşıyor. Bu yüzden inişli çıkışlı yapısıyla bir hız trenini andıran Portimao gibi bir pistte motosiklet kullanmak onun için fazla zor."

"Örneğin 9. virajda, sürücü motosiklete değil motosiklet sürücüye hakimdi. Dolayısıyla bu artık bir güvenlik meselesi olmaya başladı. Bu nedenle Maverick ile birlikte bu hafta sonunu tamamlamama kararı aldık. Böyle bir durumun yaşanabileceğini biliyorduk. Pol de bunun farkındaydı ve hazırda bekliyordu."

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- Motorsport.com Ekibi

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