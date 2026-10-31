MotoGP Malezya GP
Resmi: Jorge Martin Malezya GP'den çekildi!
Jorge Martin, Avustralya'da sakatlanan bileğindeki sorunun devam etmesi nedeniyle Sepang'daki mücadeleden çekildiğini duyurdu.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 31 Eki 2026 03:22
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Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Jorge Martin, Malezya Grand Prix’sinden çekilmek zorunda kalarak şampiyonluk mücadelesinde ağır bir darbe aldı. Geçtiğimiz hafta sonu Avustralya Grand Prix sprint yarışında Marc Marquez ile liderlik mücadelesi verirken kaza yapan ve sol bileğinde kırık oluşan İspanyol sürücü, Cuma günkü antrenman seanslarını dinlenerek geçirmesinin ardından cumartesi sabahı piste çıkmayı denedi.
Ancak son antrenman seansında yalnızca sekiz tur atabilen Martin, seans bitmeden pisti terk etti ve sıralama turlarına katılamadı.
Yaşananların ardından Aprilia ekibi şu açıklamayı yaptı: "Sürücümüz Jorge Martin, Avustralya'da geçirdiği kaza sonrası oluşan sakatlığının tedavi ve iyileşme sürecine devam edebilmek adına Malezya Grand Prix'sinin geri kalanından çekilme kararı almıştır."
"Sürücümüzün sağlığı ve uzun vadeli fiziksel durumu her şeyden önceliklidir."
Jorge Martin, Aprilia leads Marc Marquez, Ducati
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
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