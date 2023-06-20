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Resmi: Joan Mir Assen'de yarışmayacak, yerini Iker Lecuona alacak

Mugello'da elini kıran ve son iki yarışı kaçıran Joan Mir, yaz arasından önceki son yarış olan Assen'de de yok.

Germán Garcia Casanova
Ekleyen:
Joan Mir, Repsol Honda Team

İtalya GP'si ikinci antrenman seansında kaza yapan ve sağ elinin serçe parmağını kıran Mir, sakatlık nedeniyle hafta sonunun kalanından çekilmişti.

Sakatlığın devam etmesinden ötürü bu hafta sonu Sachsenring'de de piste çıkmayan Mir'in Assen'de dönüp dönemeyeceği merak konusuydu.

Bu konuda henüz Honda tarafından bir açıklama gelmedi, ancak MotoGP tarafından yayınlanan resmi katılımcı listesinde Mir yer almamakta.

Aynı listede Mir'in yerini tanıdık bir ismin doldurduğunu görüyoruz: Iker Lecuona!

2021 sezonunda Tech3 KTM ile MotoGP'de yarışan, koltuğunu kaybettikten sonra ise Honda ile WSBK'a geçen Lecuona, bu sezon İspanya GP'sinde Marc Marquez'in yerini almıştı.

Honda ile ilk sezonu epey zorlu geçen Mir, Assen de dahil edildiğinde sekiz yarışın dördünü kaçırmış olacak!

Şu ana kadar sadece Portimao, Austin, Jerez ve Le Mans'ta yarışabilen Mir, bu dört yarıştan toplam beş puanla ayrılmasının ardından şampiyonada 24. sırada yer alıyor!

Iker Lecuona, Repsol Honda Team

Iker Lecuona, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu hafta sonu piste çıkamayacak olan tek Honda sürücüsü Joan Mir değil; LCR Honda sürücüsü Alex Rins de Mugello'da bacağını kırmasının ardından sezonun ilk yarısını kapatmıştı.

Rins'in yerini Honda test sürücüsü Stefan Bradl alacak.

Geçen hafta Sachsenring'de epey zorlanan ve beş kez kaza yapmasının ardından elinden ufak bir sakatlık geçiren Marc Marquez ise katılımcı listesinde yer alıyor.

Isınma turlarındaki son kazasının ardından Honda sadece LCR sürücüsü Takaaki Nakagami ile piste çıkabilmişti -ancak o da denge problemlerinden şikayet ettiği zorlu bir yarışı geride bıraktı.

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