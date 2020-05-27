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MotoGP / Son dakika

Resmi: Jack Miller, Ducati fabrika takımına geçiyor!

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Resmi: Jack Miller, Ducati fabrika takımına geçiyor!
Ekleyen:
27 May 2020 09:07

MotoGP'de bir kez yarış kazanan Jack Miller, 2021 MotoGP şampiyonasında Ducati fabrika takımı adına yarışacak.

2014'te Moto3'te 2. olmasının ardından 2015'te doğrudan MotoGP'ye yükselen Miller, LCR ve Marc VDS Honda takımlarıyla geçirdiği 3 sezonun ardından 2018'de Pramac Ducati'ye geçiş yapmıştı.

MotoGP'deki ilk ve tek zaferini 2016 Hollanda TT yarışında elde eden Miller, geçen sene Ducati GP20 ile 5 defa podyuma çıktı ve şampiyonayı 8. sırada tamamladı.

Ducati'nin 2020 için ana hedefleri olan Maverick Vinales, Fabio Quartararo ve Joan Mir gibi isimlerin anlaşma yenilemeleriyle, İtalyan ekip için favori isim Miller oldu.

Miller, Ducati ile bir senelik anlaşma imzaladı ancak anlaşmayı uzatma seçeneği bulunuyor.

Miller, "MotoGP kariyerime Ducati ile devam edebilecek olmak benim için bir onur."

"Bu nedenle takımdaki lider ekibe bana olan güvenlerinden ve bu inanılmaz fırsatı sağlamalarından dolayı teşekkür ediyorum."

"Bu sene yarışmak için sabırsızlanıyorum. Aynı zamanda 2021'de resmi Ducati sürücüsü olarak yapmam gereken tüm görevlere hazırım." dedi.

Miller'in 2021'de takım arkadaşının kim olacağı henüz bilinmiyor. Andrea Dovizioso'nun takımda kalacağı düşünülüyordu ancak Ducati görüşmelerde kendisine çok yüksek para teklifinde bulunmadığı için görüşmeler durmuş durumda.

Pramac Ducati'de Miller'den boşalan koltuğa Moto2'de ön sıralarda mücadele veren Enea Bastianini ve Jorge Martin'in isimleri anılıyor.

Ducati'ye geçtikten sonra pek istediği performansı veremeyen Danilo Petrucci'nin Ducati ile Superbike'a geçebileceği ya da Andrea Iannone'nin 18 aylık doping yasağının kaldırılmaması halinde Aprilia'da yarışabileceği iddia ediliyor.

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Seri MotoGP
Editör Abdullah Çelik

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