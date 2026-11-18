MotoGP Portekiz GP
Resmi: Honda, Mir’in Portekiz GP’ye katılmayacağını açıkladı
Hastalığı tekrarlayan Joan Mir, bu hafta sonu Portimao’da piste çıkamayacak. Honda, İspanyol sürücünün yerine Katar’da puan alan Jake Dixon’a bir kez daha şans verdi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 18 Kas 2026 18:35
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Joan Mir, Honda HRC
Fotoğraf: Qian Jun / MB Media via Getty Images
Honda, hastalığı atlatamaması nedeniyle iyileşme süreci devam eden Joan Mir’in bu hafta sonu düzenlenecek MotoGP Portekiz Grand Prix’sinde yer alamayacağını duyurdu. San Marino GP’nin ardından yaşadığı aşırı yorgunluk sebebiyle dört yarışı kaçıran, Malezya’da piste dönmesine karşın semptomları yeniden ortaya çıkınca Katar GP’den çekilmek zorunda kalan İspanyol sürücünün hedefi gelecek hafta Valensiya’daki sezon finaline yetişmek.
Joan Mir, Honda HRC
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Katar’da fabrika Honda motosikletiyle çıktığı ilk yarışta puan almayı başaran Jake Dixon, Portimao’da da Mir’in yerine piste çıkacak. Fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istediğini belirten Dixon, şu ifadeleri kullandı: "HRC'nin bana bu fırsatı tekrar vermesi büyük bir onur ve tıpkı Katar'daki gibi bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum.”
“Son GP'nin ardından çok heyecanlıydım, sakin kalmak ve Portekiz'e benzer bir yaklaşımla hazırlanmak istiyorum. Artık Honda RC213V'yi biraz daha iyi tanıyorum, bu yüzden kaldığımız yerden devam edebiliriz.”
“Portimao sadece MotoGP'den değil WorldSBK'dan da iyi bildiğim bir pist ama elbette bu motosikletle kendimi fren noktalarına ve yarış çizgilerine adapte etmem gerekecek.”
“Hedefimiz aynı: Diğer Honda sürücülerine olabildiğince yakın olmak ve her seansta daha da hızlanmak."
Jake Dixon, HRC Honda
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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