Resmi: Honda, Joan Mir ile çok yıllık anlaşma imzaladı!

RC213V ile geçirdiği iki kötü sezon Mir'in erken emekliliği düşünmesine neden olsa da, son dönemde takımda kalma niyetinde olduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz ay Motorsport.com, Mir ve Honda'nın yeni sözleşme şartlarını sözlü olarak kabul ettiklerini öğrenmişti.

Bugün itibariyle resmi imzalar atıldı ve Mir'in iki yıl daha Honda MotoGP takımı için yarışacağı duyuruldu.

İspanyol sürücü, “Her şeyden önce, önümüzdeki iki yıl boyunca Honda ve HRC ile yarışabileceğim için çok mutluyum."

"Hedefim bu ortaklığı devam ettirmekti ve bunu yapmayı başardım. HRC ve ben 2023'ten bu yana ortaklığımızı sürdürüyoruz ve önümüzdeki süreçte görüşlerimi aktarmaya devam ederek RC213V'nin gelişimine katkıda bulunabileceğime inanıyorum."

"Ne yapmam gerektiğini ve Honda'nın neler başarabileceğini biliyorum, bu yüzden ikimizin de bunu başarabilmesini umuyorum."

"Bu sezonun geri kalanında gelecek için çok çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yeni sezonda Mir'in yanında yine Luca Marini olacak.