Resmi: Honda HRC'nin yeni takım patronu Mikihiko Kawase oldu

HRC'de yeni bir takım patronu atanması, Alberto Puig'un 2018'den bu yana sürdürdüğü görevi 2027 itibarıyla danışmanlık rolüne geçeceğinin açıklanmasının ardından kesinleşmişti. Puig, bu yeni pozisyonda hem MotoGP hem de WorldSBK projelerine destek verecek.

Başlangıçta Puig'in yerine, 2026 sonunda Trackhouse Aprilia'dan ayrılacağı açıklanan Davide Brivio’nun geçeceği konuşuluyordu.

Ancak Honda HRC, yeni takım patronu olarak Mikihiko Kawase'nin göreve getirildiğini resmen duyurdu. Kawase, 2012’den bu yana HRC bünyesinde yer alıyordu ve 2024'te MotoGP teknik direktörü rolüne yükselmişti. Daha önce Moto3 projesinin de liderliğini üstlenmişti.

Açıklama yapan Kawase, şu ifadeleri kullandı: "Böylesine köklü ve başarılı bir takımı yönetme fırsatı bulduğum için onur duyuyorum."

"Honda'ya bu fırsat için teşekkür ediyorum, ayrıca yıllardır benim için büyük bir mentor ve danışman olan Alberto Puig'e da teşekkür etmek istiyorum."

"2027, MotoGP için iki zamanlıdan dört zamanlıya geçişten bu yana en büyük kural değişikliklerinin yapılacağı dönüm noktası bir yıl olacak."

"Honda içinde bu yeni döneme güçlü bir başlangıç yapmak ve yeniden zirve mücadelesine dönmek için maksimum çabayı göstermeye devam etmeliyiz."