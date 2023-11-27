Prime'a abone ol
MotoGP Valensiya GP
Haberler

Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

Honda fabrika takımı, 2024 MotoGP sezonu için Marc Marquez'den boşalan MotoGP koltuğuna Luca Marini'nin geçeceğini duyurdu.

Editör Ezel Tan
Güncelleme
Luca Marini, VR46 Racing Team

Marquez, 59 zafer ve altı şampiyonluk kazandığı 11 yılın ardından 2023 sezonunun sonunda Honda'dan ayrılarak Gresini Ducati'ye katılacağını açıkladı.

Honda başlangıçta Marquez'in yeri için Miguel Oliveira'yı düşündü ancak 2025 için diğer sürücüleri de değerlendirmek istemelerinden ötürü Portekizli sürücüye sadece bir yıllık kontrat teklif ettiler.

Bundan memnun kalmayan Oliveira, Honda'yı geri çevirdi ve bunun üzerine Honda'nın Fabio Di Giannantonio ile görüşmeye başladığı ortaya çıktı.

Malezya Grand Prix'sinde konuşan Honda takım patronu Alberto Puig, markanın Di Giannantonio dışında Marini ve Pol Espargaro ile de ilgilendiğini belirtti.

2021 ve 2022'de Honda için yarışan Espargaro, gelecek yıl test sürücüsü olarak KTM'de kalmayı seçerken, koltuğun favorisi bir anda Marini oldu.

Honda, ilginç şekilde Marini'ye başlangıçta tek yıllık anlaşma teklif etti fakat sonrasında bu süreyi iki yıla çıkardı.

Sonuç olarak Marini, bu kontrat teklifini kabul etti ve önümüzdeki iki sezon Honda ile mücadele edecek.

Bu yıl iki podyum alan Marini, Honda seçeneği ortaya çıkmadan önce VR46 ile bir yıllık yeni anlaşma imzalamıştı.

Luca Marini, VR46 Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Luca Marini, VR46 Racing Team


Honda'dan yapılan açıklamada, "Honda Racing Corporation, 2024 ve 2025 MotoGP Dünya Şampiyonası sezonları için Luca Marini ile sözleşme imzalandığını duyurmaktan memnuniyet duyar."

"26 yaşındaki sürücü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda altı galibiyet ve 15 podyum elde ettikten sonra 2021'de MotoGP'ye katıldı."

"MotoGP'ye katıldığından beri Marini, iki podyum, iki pole pozisyonu ve dört sprint podyumu elde etti. Luca, iki yıllık bir sözleşmeyle Joan Mir'e katılacak." denildi.

Marini Honda ile ilk deneyimini Salı günü, Marc Marquez'in de Ducati ile ilk sürüşünü yapacağı Valensiya'da tadacak.

VR46'da Marini'nin yerini Di Giannantonio'nun alması bekleniyor.

VR46 takım direktörü Uccio Salucci, Katar hafta sonunda Di Giannantonio'nun 2024 için bir seçenek olmadığını söylemişti fakat İtalyan sürücü o hafta sonu yarış kazanınca işler değişmeye başlamış gibi göründü.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Bezzecchi: "Hakemler, griddeki en kirli sürücü olan Marquez'e her zaman yumuşak davranıyorlar"
Sonraki haber Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Resmi: Valentino Rossi, 2024 yılında BMW ile tam sezon WEC'te yarışacak!

Resmi: Valentino Rossi, 2024 yılında BMW ile tam sezon WEC'te yarışacak!

WEC

Resmi: Valentino Rossi, 2024 yılında BMW ile tam sezon WEC'te yarışacak! Resmi: Valentino Rossi, 2024 yılında BMW ile tam sezon WEC'te yarışacak!

2023 sezonunda hangi sürücüler takım arkadaşlarını mağlup etti?

2023 sezonunda hangi sürücüler takım arkadaşlarını mağlup etti?

Formula 1
Abu Dabi GP

2023 sezonunda hangi sürücüler takım arkadaşlarını mağlup etti? 2023 sezonunda hangi sürücüler takım arkadaşlarını mağlup etti?

Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!

Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!

MotoGP

Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak! Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!

Luca Marini
Daha fazlası
Luca Marini
VR46 Marini'nin ayrılığını duyurdu, Honda anlaşmasının yolu açıldı!

VR46 Marini'nin ayrılığını duyurdu, Honda anlaşmasının yolu açıldı!

MotoGP
Valensiya GP

VR46 Marini'nin ayrılığını duyurdu, Honda anlaşmasının yolu açıldı! VR46 Marini'nin ayrılığını duyurdu, Honda anlaşmasının yolu açıldı!

Marquez: "Sanırım yerimi Luca Marini alacak"

Marquez: "Sanırım yerimi Luca Marini alacak"

MotoGP
Malezya GP

Marquez: "Sanırım yerimi Luca Marini alacak" Marquez: "Sanırım yerimi Luca Marini alacak"

VR46 ikilisi Endonezya sprintinin ardından 'süper kahraman' ilan edildi

VR46 ikilisi Endonezya sprintinin ardından 'süper kahraman' ilan edildi

MotoGP
Endonezya GP

VR46 ikilisi Endonezya sprintinin ardından 'süper kahraman' ilan edildi VR46 ikilisi Endonezya sprintinin ardından 'süper kahraman' ilan edildi

Son Haberler

Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı

Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı

Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm"

Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm"

MGP MotoGP
Valensiya GP

Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm" Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm"

Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler?

Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler?

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler? Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler?

Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek

Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol