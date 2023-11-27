Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

Marquez, 59 zafer ve altı şampiyonluk kazandığı 11 yılın ardından 2023 sezonunun sonunda Honda'dan ayrılarak Gresini Ducati'ye katılacağını açıkladı.

Honda başlangıçta Marquez'in yeri için Miguel Oliveira'yı düşündü ancak 2025 için diğer sürücüleri de değerlendirmek istemelerinden ötürü Portekizli sürücüye sadece bir yıllık kontrat teklif ettiler.

Bundan memnun kalmayan Oliveira, Honda'yı geri çevirdi ve bunun üzerine Honda'nın Fabio Di Giannantonio ile görüşmeye başladığı ortaya çıktı.

Malezya Grand Prix'sinde konuşan Honda takım patronu Alberto Puig, markanın Di Giannantonio dışında Marini ve Pol Espargaro ile de ilgilendiğini belirtti.

2021 ve 2022'de Honda için yarışan Espargaro, gelecek yıl test sürücüsü olarak KTM'de kalmayı seçerken, koltuğun favorisi bir anda Marini oldu.

Honda, ilginç şekilde Marini'ye başlangıçta tek yıllık anlaşma teklif etti fakat sonrasında bu süreyi iki yıla çıkardı.

Sonuç olarak Marini, bu kontrat teklifini kabul etti ve önümüzdeki iki sezon Honda ile mücadele edecek.

Bu yıl iki podyum alan Marini, Honda seçeneği ortaya çıkmadan önce VR46 ile bir yıllık yeni anlaşma imzalamıştı.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team



Honda'dan yapılan açıklamada, "Honda Racing Corporation, 2024 ve 2025 MotoGP Dünya Şampiyonası sezonları için Luca Marini ile sözleşme imzalandığını duyurmaktan memnuniyet duyar."

"26 yaşındaki sürücü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda altı galibiyet ve 15 podyum elde ettikten sonra 2021'de MotoGP'ye katıldı."

"MotoGP'ye katıldığından beri Marini, iki podyum, iki pole pozisyonu ve dört sprint podyumu elde etti. Luca, iki yıllık bir sözleşmeyle Joan Mir'e katılacak." denildi.

Marini Honda ile ilk deneyimini Salı günü, Marc Marquez'in de Ducati ile ilk sürüşünü yapacağı Valensiya'da tadacak.

VR46'da Marini'nin yerini Di Giannantonio'nun alması bekleniyor.

VR46 takım direktörü Uccio Salucci, Katar hafta sonunda Di Giannantonio'nun 2024 için bir seçenek olmadığını söylemişti fakat İtalyan sürücü o hafta sonu yarış kazanınca işler değişmeye başlamış gibi göründü.